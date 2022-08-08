В центре Улан-Удэ неизвестные срубили рябину









Деревья были приняты на учёт в 2018 году, всё это время за ними вёлся бережный уход — полив, прополка, внесение удобрений.



Отметим, за уничтожение зелёных насаждений предусмотрено наказание согласно ст.260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений». Также в заявлении управления отмечаются признаки вандализма, по данному факту наказание предусмотрено ст. 214 УК РФ «Вандализм».



В администрации города просят очевидцев происшествия обратиться в городское лесничество по номеру: 8-9021-699-320



Деревья были приняты на учёт в 2018 году, всё это время за ними вёлся бережный уход — полив, прополка, внесение удобрений.Отметим, за уничтожение зелёных насаждений предусмотрено наказание согласно ст.260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений». Также в заявлении управления отмечаются признаки вандализма, по данному факту наказание предусмотрено ст. 214 УК РФ «Вандализм».В администрации города просят очевидцев происшествия обратиться в городское лесничество по номеру: 8-9021-699-320

6 августа в Улан-Удэ напротив площади Революции специалисты «Городского лесничества» обнаружили срубленное дерево. Неизвестные варварски срубили рябину, убрав за собой ветки.Акт вандализма произошёл возле дома 21 по улице Коммунистическая, сообщили в мэрии.— Во время полива зелёных насаждений в субботу наши озеленители зафиксировали факт уничтожения рябины около площади Революции. Чем и кому могло помешать дерево, не ясно. Мы готовим обращение в полицию по факту уничтожения саженцев, — рассказала директор МБУ «Городское лесничество» Виктория Утесова.