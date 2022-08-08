В Иркутской области находившегося в розыске мужчину поймали на вокзале

Мужчина подозревается в совершении в ДТП с пострадавшим



На железнодорожном вокзале станции Лена сотрудники транспортной полиции задержали 39-летнего жителя Нижнеилимского района Иркутской области. Он долгое время находился в федеральном розыске по подозрению в совершении ДТП, в котором человек получил тяжкий вред здоровью.



Мужчине, который всё это время был в бегах, грозит до двух лет лишения свободы.



Подозреваемого передали для проведения следственных действий, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

