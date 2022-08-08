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В Иркутской области находившегося в розыске мужчину поймали на вокзале

В Иркутской области находившегося в розыске мужчину поймали на вокзале
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Мужчина подозревается в совершении в ДТП с пострадавшим

На железнодорожном вокзале станции Лена сотрудники транспортной полиции задержали 39-летнего жителя Нижнеилимского района Иркутской области. Он долгое время находился в федеральном розыске по подозрению в совершении ДТП, в котором человек получил тяжкий вред здоровью.

Мужчине, который всё это время был в бегах, грозит до двух лет лишения свободы.

Подозреваемого передали для проведения следственных действий, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте. 
федеральный розыск транспортная полиция

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