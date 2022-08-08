08 августа

07 августа

Популярное

Житель Бурятии заплатит за смерть медвежонка 60 тысяч

Житель Бурятии заплатит за смерть медвежонка 60 тысяч
Происшествия,  Фото:Весь Улан-Удэ • Бурятия
Водитель, который насмерть сбил медвежонка, установлен

Как сообщал «Байкал-Daily», на днях на трассе вблизи села Максимиха в Бурятии очевидцы запечатлели медвежонка, который метался вдоль трассы. На обочине лежала другой мёртвый медвежонок, сбитый машиной. Видео появилось 7 августа в паблике «Весь Улан-Удэ • Бурятия».

Судя по всему, медвежата были братьями. Второй медвежонок никак не возвращался в лес и при любой возможности подбегал к своему погибшему сородичу.

 
На месте сейчас работает государственный инспектор Бурприроднадзора, выехавший для определения водителя автомобиля.

- Уже известен госномер. Водителю будет предъявлен ущерб за сбитого медвежонка, - сообщили в Бурприроднадзоре.

По закону, водитель будет обязан компенсировать ущерб государству за смерть дикого животного. Штраф за сбитого медведя составляет 60 тысяч рублей.

В данном случае штраф заплатит или страховая компания автовладельца, или сам водитель при отсутствии полиса ОСАГО.

Справка:

Наезд на животное, в результате которого автомобиль получил повреждения, однозначно приравнивается к ДТП. Если такое произошло, то необходимо позвонить в аварийные службы.

Если животное сбито и с места происшествия автомобилист скрылся, то он может быть привлечён к ответственности по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ «Оставление места ДТП». По ней предусмотрено лишение права управления на срок до полутора лет.

В приказе минприроды России № 948 содержится шкала для расчёта вреда, причиненного охотничьим ресурсам. Суммы разные: за лося ущерб составляет 80 тысяч рублей, за медведя - 60 тысяч, за благородного оленя - 70 тысяч рублей, за косулю - 40 тысяч.


дикие животные медведь ДТП

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Житель Бурятии заплатит за смерть медвежонка 60 тысяч
Житель Бурятии заплатит за смерть медвежонка 60 тысяч
Происшествия, 08.08.2022
Водитель, который насмерть сбил медвежонка, установлен
В Братске угонщик ловил попутку, а поймал экипаж ГИБДД
В Братске угонщик ловил попутку, а поймал экипаж ГИБДД
Происшествия, 08.08.2022
Молодому человеку грозит до пяти лет лишения свободы
В Бурятии бизнесмена уличили в контрабанде леса на 190 млн
В Бурятии бизнесмена уличили в контрабанде леса на 190 млн
Происшествия, 08.08.2022
На руководителя компании возбудили шесть уголовных дел
В Бурятии на Байкале утонул мужчина
В Бурятии на Байкале утонул мужчина
Происшествия, 08.08.2022
Тело доставил на берег очевидец
18 улан-удэнцев попались на классическую мошенническую схему
18 улан-удэнцев попались на классическую мошенническую схему
Происшествия, 08.08.2022
Жертвы мошенников лишились от 30 до 700 тысяч рублей
Улан-удэнца, затушившего Вечный огонь, не стали отправлять в СИЗО
Улан-удэнца, затушившего Вечный огонь, не стали отправлять в СИЗО
Происшествия, 08.08.2022
Молодой человек заявил, что хотел провести эксперимент с пламенем
В Бурятии сбили медвежонка
В Бурятии сбили медвежонка
Происшествия, 08.08.2022
Второй молодой медведь бегал рядом
В Бурятии росгвардейцы задержали хулигана, разбившего окно
В Бурятии росгвардейцы задержали хулигана, разбившего окно
Происшествия, 08.08.2022
Мужчина разозлился на то, что ему не открыли дверь
В районе Бурятии обнаружили 16 очагов произрастания конопли
В районе Бурятии обнаружили 16 очагов произрастания конопли
Происшествия, 08.08.2022
«Травку» будут уничтожать разными способами

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^