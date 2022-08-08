Житель Бурятии заплатит за смерть медвежонка 60 тысяч

Как сообщал «Байкал-Daily», на днях на трассе вблизи села Максимиха в Бурятии очевидцы запечатлели медвежонка, который метался вдоль трассы. На обочине лежала другой мёртвый медвежонок, сбитый машиной. Видео появилось 7 августа в паблике «Весь Улан-Удэ • Бурятия».
Судя по всему, медвежата были братьями. Второй медвежонок никак не возвращался в лес и при любой возможности подбегал к своему погибшему сородичу.
На месте сейчас работает государственный инспектор Бурприроднадзора, выехавший для определения водителя автомобиля.
- Уже известен госномер. Водителю будет предъявлен ущерб за сбитого медвежонка, - сообщили в Бурприроднадзоре.
По закону, водитель будет обязан компенсировать ущерб государству за смерть дикого животного. Штраф за сбитого медведя составляет 60 тысяч рублей.
В данном случае штраф заплатит или страховая компания автовладельца, или сам водитель при отсутствии полиса ОСАГО.
Справка:
Наезд на животное, в результате которого автомобиль получил повреждения, однозначно приравнивается к ДТП. Если такое произошло, то необходимо позвонить в аварийные службы.
Если животное сбито и с места происшествия автомобилист скрылся, то он может быть привлечён к ответственности по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ «Оставление места ДТП». По ней предусмотрено лишение права управления на срок до полутора лет.
В приказе минприроды России № 948 содержится шкала для расчёта вреда, причиненного охотничьим ресурсам. Суммы разные: за лося ущерб составляет 80 тысяч рублей, за медведя - 60 тысяч, за благородного оленя - 70 тысяч рублей, за косулю - 40 тысяч.