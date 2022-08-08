Житель Бурятии заплатит за смерть медвежонка 60 тысяч







На месте сейчас работает государственный инспектор Бурприроднадзора, выехавший для определения водителя автомобиля.



- Уже известен госномер. Водителю будет предъявлен ущерб за сбитого медвежонка, - сообщили в Бурприроднадзоре.



По закону, водитель будет обязан компенсировать ущерб государству за смерть дикого животного. Штраф за сбитого медведя составляет 60 тысяч рублей.



В данном случае штраф заплатит или страховая компания автовладельца, или сам водитель при отсутствии полиса ОСАГО.



Справка:



Наезд на животное, в результате которого автомобиль получил повреждения, однозначно приравнивается к ДТП. Если такое произошло, то необходимо позвонить в аварийные службы.



Если животное сбито и с места происшествия автомобилист скрылся, то он может быть привлечён к ответственности по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ «Оставление места ДТП». По ней предусмотрено лишение права управления на срок до полутора лет.



В приказе минприроды России № 948 содержится шкала для расчёта вреда, причиненного охотничьим ресурсам. Суммы разные: за лося ущерб составляет 80 тысяч рублей, за медведя - 60 тысяч, за благородного оленя - 70 тысяч рублей, за косулю - 40 тысяч.





