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Житель Иркутской области сдавал квартиру наркоманам за баранки

Происшествия, 
Наркопритон обустроил житель Байкальска

В городе Байкальск Иркутской области полицейские накрыли наркопритон. Его устроил 36-летний ранее судимый местный житель. По словам мужчины, свою квартиру он предоставлял с марта по июль наркоманам за символическую плату, а также за чай и баранки.

- Предоставлял им комнату. Они меня угощали чаем, баранками, ну, продукты питания, сладкое. Деньги давали, 50, 100 рублей, - рассказал задержанный мужчина.

В квартире полицейские обнаружили остатки наркотических веществ, а также приспособление для их употребления. Кроме того, в отношении одного постоянного посетителя составлены административные материалы за употребление наркотических веществ без назначения врача.

Возбуждено уголовное дело по статье «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств». Мужчине грозит до четырёх лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.


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