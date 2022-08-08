В Братске угонщик ловил попутку, а поймал экипаж ГИБДД





В Братске автоугонщик ловил на дороге попутку, но наткнулся на экипаж ГИБДД. В темноте нетрезвый молодой человек не заметил приближающийся к нему служебный автомобиль. Об этом случае рассказали в ГУ МВД по Иркутской области.Внимание инспекторов ГИБДД, которые находились на маршруте патрулирования в Энергетике, привлёк голосующий на дороге юноша. Он стоял рядом с автомобилем «Тойота Таун Айс», часом ранее заявленным в розыск. Минивэн бесследно исчез от дома по улице Огродная в микрорайоне Падун. Его владелица, 40-летняя местная жительница, обнаружила пропажу и обратилась в полицию.Автоинспекторы задержали 19-летнего ранее судимого братчанина, не имеющего водительского удостоверения. Он признался, что, употребив несколько горячительных напитков, сел за руль чужой машины и решил покататься. Под управлением горе-угонщика автомобиль вышел из строя, а нарушитель был вынужден искать способ добраться домой на попутках. Однако «подвезти» его согласились только сотрудники ГИБДД.Полицейские вернули автомобиль хозяйке, а в отношении молодого человека возбудили уголовное дело за угон. Ему грозит до пяти лет колонии.