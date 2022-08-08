08 августа

07 августа

Популярное

В Братске угонщик ловил попутку, а поймал экипаж ГИБДД

В Братске угонщик ловил попутку, а поймал экипаж ГИБДД
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Молодому человеку грозит до пяти лет лишения свободы

В Братске автоугонщик ловил на дороге попутку, но наткнулся на экипаж ГИБДД. В темноте нетрезвый молодой человек не заметил приближающийся к нему служебный автомобиль. Об этом случае рассказали в ГУ МВД по Иркутской области.

Внимание инспекторов ГИБДД, которые находились на маршруте патрулирования в Энергетике, привлёк голосующий на дороге юноша. Он стоял рядом с автомобилем «Тойота Таун Айс», часом ранее заявленным в розыск. Минивэн бесследно исчез от дома по улице Огродная в микрорайоне Падун. Его владелица, 40-летняя местная жительница, обнаружила пропажу и обратилась в полицию.


Автоинспекторы задержали 19-летнего ранее судимого братчанина, не имеющего водительского удостоверения. Он признался, что, употребив несколько горячительных напитков, сел за руль чужой машины и решил покататься. Под управлением горе-угонщика автомобиль вышел из строя, а нарушитель был вынужден искать способ добраться домой на попутках. Однако «подвезти» его согласились только сотрудники ГИБДД.

Полицейские вернули автомобиль хозяйке, а в отношении молодого человека возбудили уголовное дело за угон. Ему грозит до пяти лет колонии.

угон

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии бизнесмена уличили в контрабанде леса на 190 млн
В Бурятии бизнесмена уличили в контрабанде леса на 190 млн
Происшествия, 08.08.2022
На руководителя компании возбудили шесть уголовных дел
В Бурятии на Байкале утонул мужчина
В Бурятии на Байкале утонул мужчина
Происшествия, 08.08.2022
Тело доставил на берег очевидец
18 улан-удэнцев попались на классическую мошенническую схему
18 улан-удэнцев попались на классическую мошенническую схему
Происшествия, 08.08.2022
Жертвы мошенников лишились от 30 до 700 тысяч рублей
Улан-удэнца, затушившего Вечный огонь, не стали отправлять в СИЗО
Улан-удэнца, затушившего Вечный огонь, не стали отправлять в СИЗО
Происшествия, 08.08.2022
Молодой человек заявил, что хотел провести эксперимент с пламенем
В Бурятии сбили медвежонка
В Бурятии сбили медвежонка
Происшествия, 08.08.2022
Второй молодой медведь бегал рядом
В Бурятии росгвардейцы задержали хулигана, разбившего окно
В Бурятии росгвардейцы задержали хулигана, разбившего окно
Происшествия, 08.08.2022
Мужчина разозлился на то, что ему не открыли дверь
В районе Бурятии обнаружили 16 очагов произрастания конопли
В районе Бурятии обнаружили 16 очагов произрастания конопли
Происшествия, 08.08.2022
«Травку» будут уничтожать разными способами
В Бурятии пьяный водитель перевернулся на Mitsubishi Pajero
В Бурятии пьяный водитель перевернулся на Mitsubishi Pajero
Происшествия, 08.08.2022
В результате ДТП пострадали два пьяных человека
В Бурятии в ДТП погибла женщина и пострадали четверо детей
В Бурятии в ДТП погибла женщина и пострадали четверо детей
Происшествия, 08.08.2022
Пострадавших доставили в Улан-Удэ вертолётом
В Бурятии спасатели вскрыли дверь перевернувшегося автомобиля
В Бурятии спасатели вскрыли дверь перевернувшегося автомобиля
Происшествия, 08.08.2022
 Автоавария случилась в Баргузинском районе

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^