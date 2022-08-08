В Иркутской области мужчина поджёг машину жены









В Усольском районе Иркутской области разыскивается поджигатель автомобиля. Инцидент произошёл в посёлке Тайтурка.Пострадавшая 32-летняя женщина из Ангарска приехала на выходные в гости к сестре. Там он встретила мужа, с которым как раз идёт бракоразводный процесс. У супругов завязался разговор, после которого женщина ушла в дом. А мужчина остался стоять на улице возле её авто «Мазда Атенза» 2003 года выпуска.Через несколько минут через окно дома женщина увидела дым – горел её автомобиль. Пожар удалось оперативно затушить, в машине обгорело переднее пассажирское кресло.Женщина написала заявление в полицию. Её муж – предполагаемый виновник поджога скрылся с места происшествия. Пока его местонахождение остаётся неизвестным.- Полиции известно, что сгоревшее имущество приобреталось супругой до брака, и бывший муж не имеет законных прав на автомашину, - сообщает ГУ МВД по Иркутской области.