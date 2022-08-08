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В Иркутской области в ДТП пострадал 13-летний подросток на мопеде

В Иркутской области в ДТП пострадал 13-летний подросток на мопеде
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Мопед принадлежит матери мальчика

Вечером 7 августа по улице Олхинская в городе Шелехов в ДТП попал 13-летний подросток, ехавший на мопеде. Об этом сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.

Он ехал по дороге общего пользования на мопеде Honda Pal. Добравшись до перекрёстка, юноша столкнулся с мотоциклом Racer под управлением мужчины.

В результате ДТП подроста и 32-летнюю пассажирку мотоцикла госпитализировали, водитель мотоцикла не пострадал.

Дорожные полицейские выяснили, что мопед принадлежит матери несовершеннолетнего «байкера». Теперь инспекторы по делам несовершеннолетних намерены привлечь мать подростка к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию сына. За самим подростком будет осуществляться контроль.

ДТП мопед

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