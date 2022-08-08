В Бурятии бизнесмена уличили в контрабанде леса на 190 млн











Как сообщал «Байкал-Daily», зимой в Бурятии были осуждены контрабандисты леса – двое россиян (мужчина и женщина), а также гражданин КНР. Они организовали незаконный вывоз в Китай 2,5 тысяч кубометров пиломатериалов стоимостью более 20 млн рублей. Все трое отделались условными сроками.

Сразу шесть уголовных дел возбудила Бурятская таможня в отношении руководителя компании – экспортёра пиломатериалов. Фирма незаконно вывезла в Китай пиломатериалы стоимостью более 190 млн рублей.- Лесоэкспортёр в течение 10 месяцев (с августа 2020 года по май 2021 года) легализовывал незаконно приобретенные пиломатериалы и вывозил их в Китай. Декларации на товары были поданы на Владивостокский таможенный пост (центр электронного декларирования): на 23,9 тысячи кубометров пиломатериалов из сосны обыкновенной и 100 кубометров - лиственницы сибирской. Чтобы придать экспортируемым пиломатериалам законное происхождение и владение, в качестве подтверждающих документов предоставлялись договора с недостоверными сведениями о поставщике древесины. Однако указанный в договорах поставщик фактически пиломатериалы не поставлял, - сообщает пресс-служба Бурятской таможни.В отношении руководителя фирмы возбуждено шесть уголовных дел по ч.1. ст.226.1 УК РФ за незаконное перемещение через таможенную границу в рамках ЕврАзЭС стратегически важных товаров (ресурсов) в крупном размере. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей.