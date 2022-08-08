08 августа

07 августа

Популярное

В Бурятии бизнесмена уличили в контрабанде леса на 190 млн

В Бурятии бизнесмена уличили в контрабанде леса на 190 млн
Происшествия,  Фото:Бурятская таможня
На руководителя компании возбудили шесть уголовных дел

Сразу шесть уголовных дел возбудила Бурятская таможня в отношении руководителя компании – экспортёра пиломатериалов. Фирма незаконно вывезла в Китай пиломатериалы стоимостью более 190 млн рублей.

- Лесоэкспортёр в течение 10 месяцев (с августа 2020 года по май 2021 года) легализовывал незаконно приобретенные пиломатериалы и вывозил их в Китай. Декларации на товары были поданы на Владивостокский таможенный пост (центр электронного декларирования): на 23,9 тысячи кубометров пиломатериалов из сосны обыкновенной и 100 кубометров - лиственницы сибирской. Чтобы придать экспортируемым пиломатериалам законное происхождение и владение, в качестве подтверждающих документов предоставлялись договора с недостоверными сведениями о поставщике древесины. Однако указанный в договорах поставщик фактически пиломатериалы не поставлял, - сообщает пресс-служба Бурятской таможни.

В отношении руководителя фирмы возбуждено шесть уголовных дел по ч.1. ст.226.1 УК РФ за незаконное перемещение через таможенную границу в рамках ЕврАзЭС стратегически важных товаров (ресурсов) в крупном размере. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей.

 Как сообщал «Байкал-Daily», зимой в Бурятии были осуждены контрабандисты леса – двое россиян (мужчина и женщина), а также гражданин КНР. Они организовали незаконный вывоз в Китай 2,5 тысяч кубометров пиломатериалов стоимостью более 20 млн рублей. Все трое отделались условными сроками. 


контрабанда леса

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии бизнесмена уличили в контрабанде леса на 190 млн
В Бурятии бизнесмена уличили в контрабанде леса на 190 млн
Происшествия, 08.08.2022
На руководителя компании возбудили шесть уголовных дел
В Бурятии на Байкале утонул мужчина
В Бурятии на Байкале утонул мужчина
Происшествия, 08.08.2022
Тело доставил на берег очевидец
18 улан-удэнцев попались на классическую мошенническую схему
18 улан-удэнцев попались на классическую мошенническую схему
Происшествия, 08.08.2022
Жертвы мошенников лишились от 30 до 700 тысяч рублей
Улан-удэнца, затушившего Вечный огонь, не стали отправлять в СИЗО
Улан-удэнца, затушившего Вечный огонь, не стали отправлять в СИЗО
Происшествия, 08.08.2022
Молодой человек заявил, что хотел провести эксперимент с пламенем
В Бурятии сбили медвежонка
В Бурятии сбили медвежонка
Происшествия, 08.08.2022
Второй молодой медведь бегал рядом
В Бурятии росгвардейцы задержали хулигана, разбившего окно
В Бурятии росгвардейцы задержали хулигана, разбившего окно
Происшествия, 08.08.2022
Мужчина разозлился на то, что ему не открыли дверь
В районе Бурятии обнаружили 16 очагов произрастания конопли
В районе Бурятии обнаружили 16 очагов произрастания конопли
Происшествия, 08.08.2022
«Травку» будут уничтожать разными способами
В Бурятии пьяный водитель перевернулся на Mitsubishi Pajero
В Бурятии пьяный водитель перевернулся на Mitsubishi Pajero
Происшествия, 08.08.2022
В результате ДТП пострадали два пьяных человека
В Бурятии в ДТП погибла женщина и пострадали четверо детей
В Бурятии в ДТП погибла женщина и пострадали четверо детей
Происшествия, 08.08.2022
Пострадавших доставили в Улан-Удэ вертолётом
В Бурятии спасатели вскрыли дверь перевернувшегося автомобиля
В Бурятии спасатели вскрыли дверь перевернувшегося автомобиля
Происшествия, 08.08.2022
 Автоавария случилась в Баргузинском районе
В Улан-Удэ мужчина ранил женщину и подростка
В Улан-Удэ мужчина ранил женщину и подростка
Происшествия, 07.08.2022
После этого он нанёс себе ранение в области шеи
Братчанку подозревают в покушении на убийство своего сожителя
Братчанку подозревают в покушении на убийство своего сожителя
Происшествия, 07.08.2022
Подозреваемой предъявлено обвинение в совершении преступления

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^