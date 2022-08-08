Тело доставил на берег очевидец
В Бурятии зарегистрирована ещё одна гибель на воде. В Кабанском районе в озере Байкал утонул мужчина. Произошло в районе станции Кедровая.
Сообщении о гибели мужчины поступило в 6:20 утра, сообщили в Главном управлении МЧС по Бурятии.
Известно, что тело утонувшего поднял и доставил на берег очевидец.
Обстоятельства происшествия будут устанавливать полицейские.
Как сообщал «Байкал-Daily», ранее трагедия произошла в Баргузинском районе. 4 августа 21-летняя жительница посёлка Усть-Баргузин вместе с приехавшим в гости девятилетним двоюродным братом отправились погулять вдоль берега к устью Баргузина в местности Лопатки. Когда брат и сестра не вернулись, родственники забили тревогу. Вскоре на берегу нашли их личные вещи, а на следующий день тело девушки обнаружили в воде. Поиски мальчика, который, вероятно, также утонул, продолжаются.
31 июля в Хоринском районе утонул мужчина, отмечавший с сослуживцами День военно-морского флота.
В Бурятии на Байкале утонул мужчина
Происшествия, Фото:
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