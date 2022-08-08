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В Бурятии спасатели ночью нашли заблудившихся туристов

В Бурятии спасатели ночью нашли заблудившихся туристов
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Туристы заплутали недалеко от Аршана

В выходные спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы искали двух человек, которые заблудились в лесу Тункинского района в 4 км от посёлка Аршан.

Мужчина и женщина, спускаясь от озера Артемьева, сойдя с тропы, ушли вглубь тайги.

Осознав, что заблудились, они сами позвонили на номер 112.

- Спасатели прибыли на место поиска ночью. К заданным координатам передвигались в тайге по сложной горной местности, обходя опасные участки. Дойдя до потерявшихся, спасатели убедились в отсутствии травм. Совместно с заблудившимися людьми выдвинулись в населённый пункт, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Благодаря своевременной помощи спасателей потерявшиеся были доставлены в посёлок Аршан в удовлетворительном состоянии.

- Собираясь в лес, предупредите родственников и знакомых, сообщите в какую местность вы идёте, и старайтесь не менять намеченного маршрута. Наденьте яркую одежду, возьмите с собой нож, спички (надёжно защитив их от влаги полиэтиленом), запас воды и еды, а главное, заряженный телефон. Почему главное телефон? Сегодня в смартфонах есть много различных приложений, которые позволяют узнать координаты местоположения. Это значительно упростить работу спасателей по вашему поиску, - рассказал начальник поисково-спасательной службы Павел Шубин.


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