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Улан-удэнца, затушившего Вечный огонь, не стали отправлять в СИЗО

Улан-удэнца, затушившего Вечный огонь, не стали отправлять в СИЗО
Происшествия, 
Молодой человек заявил, что хотел провести эксперимент с пламенем

В Улан-Удэ избрали меру пресечения молодому человеку, который намеренно затушил Вечный огонь на Мемориале Победы. Суд не стал отправлять вандала под стражу. 19-летний подозреваемый находится под подпиской о невыезде, сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе следственного управления СК России по Бурятии.

В телеграм-канале «Степной дозор» на днях опубликовали видео допроса молодого человека. Парень заявил, что у него не было намерений оскорблять память погибших воинов. Он заявил, что хотел просто проверить, погаснет ли Вечный огонь, если на него вылить воду.

- Я прогуливался с небольшой питьевой бутылкой, зашёл на Вечный огонь, потушил его, проверив, загасится ли огонь водой. И он загасился. Я не хотел этого, не хотел осквернять память солдат Великой Отечественной войны. Извините меня, пожалуйста, - сказал на допросе молодой человек.

Как сообщал «Байкал-Daily», инцидент произошёл вечером 3 августа. Произошедшее запечатлели камеры наружного видеонаблюдения. Два парня шли мимо Мемориала Победы, когда один из них намеренно подошёл к Вечному огню и вылил туда воду из бутылки.

 
По этому факту было возбуждено уголовное дело по статье «Осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества» (ч. 3 ст. 354.1 УК РФ). Молодого человека установили и задержали на следующий день, 4 августа.

4 августа в квартире подозреваемого провели обыски. Следователи изъяли вещи, документы и предметы, имеющие значение для уголовного дела. 



Отметим, по статье, которая вменяется задержанному улан-удэнцу, предусмотрено наказание в виде штрафа до трёх миллионов рублей, либо обязательные работы до 360 часов, либо исправительные работы на срок до года, либо принудительные работы до трёх лет, либо лишение свободы до трёх лет.

Реальные сроки за подобные происшествия в России уже давали. Так, зимой 2020 года двое жителей Уссурийска, которые засыпали Вечный огонь землёй, получили по два года в колонии-поселении. На допросе они так и не смогли объяснить, зачем они это сделали.

В начале августа 2022 года трое граждан Турции были осуждены за осквернение символов воинской славы России публично, группой лиц. Они встали на гранитный постамент монумента, посвященного погибшим в Великой Отечественной войне. Как пояснили в прокуратуре, они, передвигаясь по нему, вытирали и отряхивали о его поверхность ноги в обуви, а также совершали иные неподобающие действия, оскверняющие символ воинской славы России. Каждому из туристов назначено наказание в виде 1 года лишения свободы в колонии-поселении.
осквернение символов воинской славы России вечный огонь

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