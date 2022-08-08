Улан-удэнца, затушившего Вечный огонь, не стали отправлять в СИЗО







По этому факту



4 августа в квартире подозреваемого По этому факту было возбуждено уголовное дело по статье «Осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества» (ч. 3 ст. 354.1 УК РФ). Молодого человека установили и задержали на следующий день, 4 августа.4 августа в квартире подозреваемого провели обыски . Следователи изъяли вещи, документы и предметы, имеющие значение для уголовного дела.









Отметим, по статье, которая вменяется задержанному улан-удэнцу, предусмотрено наказание в виде штрафа до трёх миллионов рублей, либо обязательные работы до 360 часов, либо исправительные работы на срок до года, либо принудительные работы до трёх лет, либо лишение свободы до трёх лет.



Реальные сроки за подобные происшествия в России уже давали. Так, зимой 2020 года двое жителей Уссурийска, которые засыпали Вечный огонь землёй, получили по два года в колонии-поселении. На допросе они так и не смогли объяснить, зачем они это сделали.



В начале августа 2022 года трое граждан Турции были осуждены за осквернение символов воинской славы России публично, группой лиц. Они встали на гранитный постамент монумента, посвященного погибшим в Великой Отечественной войне. Как пояснили в прокуратуре, они, передвигаясь по нему, вытирали и отряхивали о его поверхность ноги в обуви, а также совершали иные неподобающие действия, оскверняющие символ воинской славы России. Каждому из туристов назначено наказание в виде 1 года лишения свободы в колонии-поселении.

