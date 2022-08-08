В Бурятии сбили медвежонка







Как сообщал «Байкал-Daily», этим летом довольно много сообщений о выходе медведей к людям. Иногда косолапые не просто выбегают, но и



Как сообщал «Байкал-Daily», этим летом довольно много сообщений о выходе медведей к людям. Иногда косолапые не просто выбегают, но и успевают полакомиться едой «диких» туристов . Поэтому специалисты в первую очередь призывают не оставлять еду и пищевые отходы в лесу, чтобы не привлекать «хозяев тайги».

В воскресенье, 7 августа, жители Кабанского района Бурятии заметили медведя, сообщает «Кабанск-инфо 24/7».Местные жители отправились в лес за грибами, и около 12:00 увидели косолапого между сёлами Исток и Истомино, в районе сотовой вышки.Жителей Кабанского района призывают быть аккуратными.Ещё об одном мишке рассказали подписчики паблика «Весь Улан-Удэ». По их словам, медвежонка видели вблизи села Максимиха Баргузинского района. Он один бегал по дороге, а недалеко был сбит другой мишка.- Очень грустная история. По дороге какая-то машина сбила медвежонка, и это его, видимо, братик бегал… - поделились подписчики группы.