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В Бурятии сбили медвежонка

В Бурятии сбили медвежонка
Происшествия,  Фото:Весь Улан-Удэ • Бурятия
Второй молодой медведь бегал рядом

В воскресенье, 7 августа, жители Кабанского района Бурятии заметили медведя, сообщает «Кабанск-инфо 24/7».

Местные жители отправились в лес за грибами, и около 12:00 увидели косолапого между сёлами Исток и Истомино, в районе сотовой вышки.

Жителей Кабанского района призывают быть аккуратными.

Ещё об одном мишке рассказали подписчики паблика «Весь Улан-Удэ». По их словам, медвежонка видели вблизи села Максимиха Баргузинского района. Он один бегал по дороге, а недалеко был сбит другой мишка.

- Очень грустная история. По дороге какая-то машина сбила медвежонка, и это его, видимо, братик бегал… - поделились подписчики группы.

 
Как сообщал «Байкал-Daily», этим летом довольно много сообщений о выходе медведей к людям. Иногда косолапые не просто выбегают, но и успевают полакомиться едой «диких» туристов. Поэтому специалисты в первую очередь призывают не оставлять еду и пищевые отходы в лесу, чтобы не привлекать «хозяев тайги». 

медведь

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