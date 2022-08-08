В Бурятии росгвардейцы задержали хулигана, разбившего окно

Происшествия, Фото: Росгвардия по Бурятии

Мужчина разозлился на то, что ему не открыли дверь



Росгвардейцы задержали мужчину, который разбил окно в квартире многоквартирного дома в городе Северобайкальск.



Мужчина пытался попасть в дом к своей знакомой, чтобы занять денег. Он стучался в дверь, но хозяйка, заподозрив, что незваный гость пьян, не открыла ему. Тогда мужчина разозлился и кинул камень в окно на втором этаже, после чего ушёл.



О произошедшем женщина сообщила в полицию. Сотрудники группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии заметили схожего с ориентировкой мужчину в центре города и задержали.



- Местного 27-летнего жителя передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. Ущерб составил около 10 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.



