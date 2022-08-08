«Травку» будут уничтожать разными способами
В Джидинском района Бурятии обнаружили 16 очагов произрастания дикорастущей конопли. Об этом сообщается в телеграм-канале администрации района.
Для поиска очагов произрастания «травки» специалисты объехали 140 тысяч гектаров.
- В настоящий момент определяются собственники участков, по определению собственников будет производиться уничтожение агротехническим и химическим способом, - отметили в районной администрации.
В районе Бурятии обнаружили 16 очагов произрастания конопли
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