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В районе Бурятии обнаружили 16 очагов произрастания конопли

В районе Бурятии обнаружили 16 очагов произрастания конопли
Происшествия, 
«Травку» будут уничтожать разными способами

В Джидинском района Бурятии обнаружили 16 очагов произрастания дикорастущей конопли. Об этом сообщается в телеграм-канале администрации района.

Для поиска очагов произрастания «травки» специалисты объехали 140 тысяч гектаров.

- В настоящий момент определяются собственники участков, по определению собственников будет производиться уничтожение агротехническим и химическим способом, - отметили в районной администрации. 
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