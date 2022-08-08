Пострадал водитель Nissan Bluebird
В воскресенье, 7 августа, в Кижингинском районе 63-летний водитель автомобиля Nissan Bluebird пострадал в ДТП.
- В час дня, следуя со стороны села Сулхара в направлении села Кижинга, водитель не справился с управлением и совершил наезд на перила мостового ограждения. В результате ДТП водитель с переломом рёбер госпитализирован в медицинское учреждение, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», также накануне произошло два ДТП в Заиграевском районе. Одно из них – со смертельным исходом: в автомобиле, который врезался в земляную насыпь, погибла женщина-водитель. Госпитализированы были все пассажиры – пятеро человек, в том числе четверо детей.
В тот же день пьяный водитель Mitsubishi Pajero совершил неудачный обгон, в результате которого опрокинул автомобиль на крышу. Травмы получили водитель и его пассажирка, тоже находившаяся в состоянии алкогольного опьянения.
В Бурятии водитель сломал рёбра на мосту
Происшествия, Фото:
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