В Забайкалье грузовой поезд столкнулся с автомобилем

Водитель и пассажир автомобиля не пострадали



7 июля в 11:59 московского времени на неохраняемом железнодорожном переезде на 6631 км перегона Бушулей – Жирекен в Забайкальском крае водитель легкового автомобиля, нарушив правила дорожного движения, выехал на путь при запрещающих показаниях переездной сигнализации перед приближающимся грузовым поездом. Машинист применил экстренное торможение, однако расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось.



В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля не пострадали. Железнодорожная инфраструктура и подвижной состав не повреждены. В настоящее время выясняются обстоятельства происшествия.



На движение пассажирских поездов ДТП не повлияло, сообщает пресс-служба ЗабЖД.

