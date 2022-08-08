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В Забайкалье грузовой поезд столкнулся с автомобилем

В Забайкалье грузовой поезд столкнулся с автомобилем
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Водитель и пассажир автомобиля не пострадали

7 июля в 11:59 московского времени на неохраняемом железнодорожном переезде на 6631 км перегона Бушулей – Жирекен в Забайкальском крае водитель легкового автомобиля, нарушив правила дорожного движения, выехал на путь при запрещающих показаниях переездной сигнализации перед приближающимся грузовым поездом. Машинист применил экстренное торможение, однако расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось.

В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля не пострадали. Железнодорожная инфраструктура и подвижной состав не повреждены. В настоящее время выясняются обстоятельства происшествия.

На движение пассажирских поездов ДТП не повлияло, сообщает пресс-служба ЗабЖД.
Забайкальский край столкновение ДТП поезд железнодорожные переезды

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