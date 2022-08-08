Водитель и пассажир автомобиля не пострадали
7 июля в 11:59 московского времени на неохраняемом железнодорожном переезде на 6631 км перегона Бушулей – Жирекен в Забайкальском крае водитель легкового автомобиля, нарушив правила дорожного движения, выехал на путь при запрещающих показаниях переездной сигнализации перед приближающимся грузовым поездом. Машинист применил экстренное торможение, однако расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось.
В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля не пострадали. Железнодорожная инфраструктура и подвижной состав не повреждены. В настоящее время выясняются обстоятельства происшествия.
На движение пассажирских поездов ДТП не повлияло, сообщает пресс-служба ЗабЖД.
В Забайкалье грузовой поезд столкнулся с автомобилем
Происшествия, Фото:
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