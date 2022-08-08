В результате ДТП пострадали два пьяных человека
Вчера утром, 7 августа, в Заиграевском районе Бурятии произошло ДТП, в котором пострадали пьяные водитель и пассажир.
- 32-летний водитель автомобиля Mitsubishi Pajero, следуя со стороны села Заиграево в направлении села Илька, при выполнении обгона совершил столкновение с попутно следовавшей автомашиной Mitsubishi Lancer, после чего совершил опрокидывание, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
В результате ДТП водитель и 24-летняя пассажирка Mitsubishi Pajero получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу. В Госавтоинспекции отметили, что оба находились в состоянии алкогольного опьянения.
Как сообщал «Байкал-Daily», также накануне днём в Заиграевском районе произошло смертельное ДТП. В автомобиле, который врезался в земляную насыпь, погибла женщина-водитель. Госпитализированы были пятеро пассажиров, в том числе четверо детей.
В Бурятии пьяный водитель перевернулся на Mitsubishi Pajero
Происшествия, Фото:
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