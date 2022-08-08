Две жительницы Бурятии рассчитывались чужой картой в магазинах

Женщины покупали спиртное и продукты



Две жительницы Окинского района Бурятии 52 и 48 лет признаны виновными в покушении на кражу.



В судебном заседании установлено, что в апреле 52-летняя жительница села Орлик, находясь в состоянии алкогольного опьянения в гостях, стащила банковскую карту. В этот же вечер она предложила своей знакомой совершить кражу с банковского счёта. С помощью бесконтактной оплаты женщины купили в магазине спиртное и продукты, сделав шесть покупок. В это время потерпевшая увидела уведомления о списаниях денежных средств и тут же перевела оставшиеся деньги на другие счета.



При попытке в седьмой раз приобрести товар, сельчанкам было отказано в оплате в связи с недостаточностью средств. Учитывая, что обвиняемые планировали совершать покупки до того, как деньги на карте не закончатся, потерпевшей мог быть причинён материальный ущерб на сумму 9,6 тысяч рублей.



- Тункинский районный суд назначил виновным наказание в виде 1 года 6 месяцев и 2 лет лишения свободы условно с испытательными сроками 2 и 3 года, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.



Приговор не вступил в законную силу.

