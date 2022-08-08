08 августа

07 августа

Популярное

Две жительницы Бурятии рассчитывались чужой картой в магазинах

Две жительницы Бурятии рассчитывались чужой картой в магазинах
Происшествия,  Фото:pixabay.com.
Женщины покупали спиртное и продукты

Две жительницы Окинского района Бурятии 52 и 48 лет признаны виновными в покушении на кражу.

В судебном заседании установлено, что в апреле 52-летняя жительница села Орлик, находясь в состоянии алкогольного опьянения в гостях, стащила банковскую карту. В этот же вечер она предложила своей знакомой совершить кражу с банковского счёта. С помощью бесконтактной оплаты женщины купили в магазине спиртное и продукты, сделав шесть покупок. В это время потерпевшая увидела уведомления о списаниях денежных средств и тут же перевела оставшиеся деньги на другие счета.

При попытке в седьмой раз приобрести товар, сельчанкам было отказано в оплате в связи с недостаточностью средств. Учитывая, что обвиняемые планировали совершать покупки до того, как деньги на карте не закончатся, потерпевшей мог быть причинён материальный ущерб на сумму 9,6 тысяч рублей.

- Тункинский районный суд назначил виновным наказание в виде 1 года 6 месяцев и 2 лет лишения свободы условно с испытательными сроками 2 и 3 года, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

Приговор не вступил в законную силу.
кража прокуратура суд приговор

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии пьяный водитель перевернулся на Mitsubishi Pajero
В Бурятии пьяный водитель перевернулся на Mitsubishi Pajero
Происшествия, 08.08.2022
В результате ДТП пострадали два пьяных человека
В Бурятии в ДТП погибла женщина и пострадали четверо детей
В Бурятии в ДТП погибла женщина и пострадали четверо детей
Происшествия, 08.08.2022
Пострадавших доставили в Улан-Удэ вертолётом
В Бурятии спасатели вскрыли дверь перевернувшегося автомобиля
В Бурятии спасатели вскрыли дверь перевернувшегося автомобиля
Происшествия, 08.08.2022
 Автоавария случилась в Баргузинском районе
В Улан-Удэ мужчина ранил женщину и подростка
В Улан-Удэ мужчина ранил женщину и подростка
Происшествия, 07.08.2022
После этого он нанёс себе ранение в области шеи
Братчанку подозревают в покушении на убийство своего сожителя
Братчанку подозревают в покушении на убийство своего сожителя
Происшествия, 07.08.2022
Подозреваемой предъявлено обвинение в совершении преступления
Жителя Забайкалья обвинили в совершении развратных действий
Жителя Забайкалья обвинили в совершении развратных действий
Происшествия, 07.08.2022
59-летний мужчина скрывался от правосудия в течении 12 лет
В Улан-Удэ сбили внезапно выбежавшую на дорогу девочку
В Улан-Удэ сбили внезапно выбежавшую на дорогу девочку
Происшествия, 06.08.2022
Ребёнка госпитализировали с закрытым переломом голени
В Бурятии потушили грозовой пожар
В Бурятии потушили грозовой пожар
Происшествия, 06.08.2022
С огнём сражались 29 человек
Житель Бурятии ударил мужчину ножом по его просьбе
Житель Бурятии ударил мужчину ножом по его просьбе
Происшествия, 06.08.2022
Это обстоятельство стало смягчающим при назначении приговора 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^