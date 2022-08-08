Автоавария случилась в Баргузинском районе
Вчера, 7 августа, спасатели Усть-Баргузинского поисково-спасательного подразделения БПСО Баргузинского района Бурятии выезжали на оказание помощи пострадавшему в ДТП. Оно произошло в 20 км от посёлка Усть-Баргузин с участием легкового автомобиля Lexus.
- В результате дорожно-транспортного происшествия произошло опрокидывание автомобиля. Спасателями была проведена работа по вскрытию двери. Водитель не пострадал, - сообщает ГУ МЧС по Бурятии.
Также выезжала ПЧ-13 отряда государственной противопожарной службы № 1 посёлка Усть-Баргузин.
В Бурятии спасатели вскрыли дверь перевернувшегося автомобиля
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
После этого он нанёс себе ранение в области шеи
Подозреваемой предъявлено обвинение в совершении преступления
59-летний мужчина скрывался от правосудия в течении 12 лет
12-летний мальчик умер в реанимации
Горожанка соврала, что продаёт квартиру
Автоавария случилась ночью
Ребёнка госпитализировали с закрытым переломом голени
В поисках задействованы водолазы
С огнём сражались 29 человек
Это обстоятельство стало смягчающим при назначении приговора
Преступника обнаружили спустя два года
Возгорания происходят каждую ночь
Улан-удэнец отправился за наркотиками в Тарбагатайский район
Беда коснулась жителей семи сёл
Мужчина отказался говорить с полицейскими о мотивах своего поступка