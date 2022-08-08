В Бурятии спасатели вскрыли дверь перевернувшегося автомобиля

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Бурятии

Автоавария случилась в Баргузинском районе



Вчера, 7 августа, спасатели Усть-Баргузинского поисково-спасательного подразделения БПСО Баргузинского района Бурятии выезжали на оказание помощи пострадавшему в ДТП. Оно произошло в 20 км от посёлка Усть-Баргузин с участием легкового автомобиля Lexus.



- В результате дорожно-транспортного происшествия произошло опрокидывание автомобиля. Спасателями была проведена работа по вскрытию двери. Водитель не пострадал, - сообщает ГУ МЧС по Бурятии.



Также выезжала ПЧ-13 отряда государственной противопожарной службы № 1 посёлка Усть-Баргузин.

