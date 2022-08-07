В Улан-Удэ мужчина ранил женщину и подростка

После этого он нанёс себе ранение в области шеи



6 августа в 12:30 в отдел полиции №1 управления МВД России по городу Улан-Удэ поступило сообщение о том, что в соседней квартире мужчина нанёс ножевое ранение подростку. Также сообщалось, что в квартире находится её мать. На место выехали оперативные службы отдела полиции №1 и уголовный розыск регионального МВД.



Предварительно установлено, что 57-летний злоумышленник нанёс несколько ударов ножом 48-летней женщине и её 14-летнему ребёнку. Пострадавшие впоследствии были доставлены в медучреждение. Сам же он заперся в жилище, где, пытаясь избежать ответственности, нанёс себе ранение в область шеи. При содействии экстренных служб Улан-Удэ квартира была вскрыта, подозреваемый госпитализирован. Им оказался сожитель женщины.



Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются. Следственным отделом по Железнодорожному району СУ СК России по Бурятии возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по РБ.

