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В Улан-Удэ мужчина ранил женщину и подростка

В Улан-Удэ мужчина ранил женщину и подростка
Происшествия,  Фото:pixabay.com
После этого он нанёс себе ранение в области шеи

6 августа в 12:30 в отдел полиции №1 управления МВД России по городу Улан-Удэ поступило сообщение о том, что в соседней квартире мужчина нанёс ножевое ранение подростку. Также сообщалось, что в квартире находится её мать. На место выехали оперативные службы отдела полиции №1 и уголовный розыск регионального МВД.

Предварительно установлено, что 57-летний злоумышленник нанёс несколько ударов ножом 48-летней женщине и её 14-летнему ребёнку. Пострадавшие впоследствии были доставлены в медучреждение. Сам же он заперся в жилище, где, пытаясь избежать ответственности, нанёс себе ранение в область шеи. При содействии экстренных служб Улан-Удэ квартира была вскрыта, подозреваемый госпитализирован. Им оказался сожитель женщины.

Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются. Следственным отделом по Железнодорожному району СУ СК России по Бурятии возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по РБ.
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