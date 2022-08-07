59-летний мужчина скрывался от правосудия в течении 12 лет
В Забайкальском крае следователи Черновского межрайонного следственного отдела регионального следственного управления СК России предъявили обвинение мужчине 1962 года рождения в совершении развратных действий без применения насилия, в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста.
По данным следствия, в 2010 году обвиняемый совершил развратные действия в отношении 12-летнего подростка. В процессе следствия обвиняемый скрылся и в течение 12 лет находился в розыске. Обвиняемый был задержан в ходе совместной работы следователей СК России по сотрудников полиции.
По ходатайству следствия судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СК РФ по Забайкалью.
Жителя Забайкалья обвинили в совершении развратных действий
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