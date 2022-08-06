Возбуждено уголовное дело
В Иркутске следствием 30-летнему мужчине предъявлено обвинение по статье «Незаконное проведение азартных игр».
Уголовное дело возбуждено по материалам УЭБиПК МУ МВД России «Иркутское».
По версии следствия, с 6 по 28 июля мужчина организовал незаконную деятельность по проведению азартных игр вне игорной зоны с использованием игрового оборудования. Для этого он приобрёл игорные фишки и карты для игры в покер, а также два игорных стола, которые установил в арендованном нежилом помещении в доме № 148 по улице Дальневосточная, где осуществлял свою незаконную игорную деятельность.
- В настоящее время обвиняемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Следователями СК проводятся необходимые следственные действия, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.
Расследование уголовного дела продолжается.
Иркутянин обвиняется незаконном проведении азартных игр
Происшествия, Фото:
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