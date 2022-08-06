В Иркутске в ДТП пострадал мотоциклист

Автоавария случилась ночью
Сегодня сегодня около половины второго ночи на плотине ГЭС в Иркутске произошло ДТП.
- Установлено, что водитель мотоцикла «Рэйсер», без государственного номера на транспортном средстве и не имея соответствующей категории в водительском удостоверении, совершил столкновение с двигающейся во встречном направлении автомашиной «Ниссан Тиида», - сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.
В результате случившегося мотоциклист получил множественные телесные повреждения и был госпитализирован. В настоящее время сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства случившегося.
Автоавария случилась ночью
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