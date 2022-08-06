Это обстоятельство стало смягчающим при назначении приговора
Однажды весенним вечером в селе Тарбагатай пенсионер распивал спиртное в компании с сожительницей и знакомым из соседнего села. Во время перекура приятель подошёл к мужчине и, протянув свой нож, попросил ударить его этим ножом в грудь, сказав, что иначе не будет считать того «мужиком».
Пожилой мужчина попытался успокоить его, однако тот повторил свою просьбу. Оскорбившись, пенсионер взял нож, ударил им его в грудь, как тот и просил. Тогда потерпевший одобрительно сказал, что теперь уважает мужчину, и они продолжили распивать спиртное.
На следующий день потерпевший почувствовал недомогание и обратился за медицинской помощью. Врачи диагностировали у него проникающее колото-резаное ранение груди с повреждением левого лёгкого, опасное для жизни.
- Как в ходе следствия, так и в суде мужчина не отрицал своей вины в причинении тяжкого вреда здоровью потерпевшего. Последний претензий к подсудимому не имел, просил суд не наказывать пенсионера, поскольку ранение груди ему было причинено по его просьбе, - сообщили в пресс-службе Тарбагатайского районного суда.
Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде двух лет лишения свободы. Поведение потерпевшего, склонившего мужчину к совершению преступления, признано смягчающим обстоятельством. Отбывать наказание осужденный будет в исправительной колонии общего режима.
Приговор не вступил в законную силу.
Житель Бурятии ударил мужчину ножом по его просьбе
Происшествия, Фото:
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