В Бурятии вора обнаружили по следам крови

Преступника обнаружили спустя два года



В сентябре 2020 года в Селенгинском районе Бурятии совершили кражу. Преступник проник в хранилище, разбив оконное стекло камнем, при этом порезал руку об осколки. Камень, на котором осталась его кровь, был изъят в ходе осмотра места происшествия.



В 2022 году обнаружено совпадение по Федеральной базе данных геномной информации ЭКЦ МВД России генетического профиля преступника, установлено совпадение с генетическим профилем следов крови на осколке стекла и фрагменте камня, изъятых при осмотре места происшествия.



Приговором суда мужчина признан виновным в краже. Ему назначено наказание в виде 1 года исправительных работ с удержанием 5 % заработка в доход государства.



Приговор не обжалован, вступил в законную силу, сообщает пресс-службе Гусиноозёрского городского суда.



