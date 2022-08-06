Преступника обнаружили спустя два года
В сентябре 2020 года в Селенгинском районе Бурятии совершили кражу. Преступник проник в хранилище, разбив оконное стекло камнем, при этом порезал руку об осколки. Камень, на котором осталась его кровь, был изъят в ходе осмотра места происшествия.
В 2022 году обнаружено совпадение по Федеральной базе данных геномной информации ЭКЦ МВД России генетического профиля преступника, установлено совпадение с генетическим профилем следов крови на осколке стекла и фрагменте камня, изъятых при осмотре места происшествия.
Приговором суда мужчина признан виновным в краже. Ему назначено наказание в виде 1 года исправительных работ с удержанием 5 % заработка в доход государства.
Приговор не обжалован, вступил в законную силу, сообщает пресс-службе Гусиноозёрского городского суда.
В Бурятии вора обнаружили по следам крови
Происшествия, Фото:
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