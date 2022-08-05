В Бурятии затопило сенокосные угодья



«Пипец полный, остаться без сенокоса», «То засуха, то наводнение. Сочувствую сельхозникам», - поддерживают в комментариях жители Бурятии.









В Баргузинском районе Бурятии затопило сенокосные угодья. Местные жители считают, что необходимо вводить режим ЧС. Фотографиями бедствия они поделился в паблике «Аноним 03».- Затопило сенокосные угодья сёл Улюн, Улюкчикан, Ярикто, Хилгана, Борогол, Соел, Карасун. Администрация района бездействует, - заявляет автор поста.Угодья затопило из-за повышения уровня воды реки Баргузин, прокомментировали в администрации Баргузинского района.- Из-за обильных осадков в верховьях реки Баргузин произошёл подъём уровня воды. Вследствие чего были подтоплены сенокосные угодья в данных населённых пунктах. По прогнозам, гидрометцентра, в ближайшие дни уровень реки Баргузин пойдёт на спад. Угрозы жизнедеятельности населения нет, - сообщили в районной администрации.