05 августа

04 августа

Популярное

В Бурятии затопило сенокосные угодья

В Бурятии затопило сенокосные угодья
Происшествия,  Фото:"Аноним 03"
Беда коснулась жителей семи сёл

В Баргузинском районе Бурятии затопило сенокосные угодья. Местные жители считают, что необходимо вводить режим ЧС. Фотографиями бедствия они поделился в паблике «Аноним 03».

- Затопило сенокосные угодья сёл Улюн, Улюкчикан, Ярикто, Хилгана, Борогол, Соел, Карасун. Администрация района бездействует, - заявляет автор поста. 

«Пипец полный, остаться без сенокоса», «То засуха, то наводнение. Сочувствую сельхозникам», - поддерживают в комментариях жители Бурятии.


Угодья затопило из-за повышения уровня воды реки Баргузин, прокомментировали в администрации Баргузинского района.

- Из-за обильных осадков в верховьях реки Баргузин произошёл подъём уровня воды. Вследствие чего были подтоплены сенокосные угодья в данных населённых пунктах. По прогнозам, гидрометцентра, в ближайшие дни уровень реки Баргузин пойдёт на спад. Угрозы жизнедеятельности населения нет, - сообщили в районной администрации.


подтопление

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии затопило сенокосные угодья
В Бурятии затопило сенокосные угодья
Происшествия, 05.08.2022
Беда коснулась жителей семи сёл
В Ангарске пьяный мужчина из окна стрелял из автомата Калашникова
Происшествия, 05.08.2022
Мужчина отказался говорить с полицейскими о мотивах своего поступка
На площади Советов в Улан-Удэ повредили декоративный рояль
На площади Советов в Улан-Удэ повредили декоративный рояль
Происшествия, 05.08.2022
Подрядчик будет восстанавливать ущерб за свой счёт
В Ангарске пожарные спасли четырёх детей, двух женщин и собаку
В Ангарске пожарные спасли четырёх детей, двух женщин и собаку
Происшествия, 05.08.2022
Собаку вернули к жизни, проведя реанимационные действия
Улан-удэнцы бьют тревогу из-за поджогов в частном секторе
Улан-удэнцы бьют тревогу из-за поджогов в частном секторе
Происшествия, 05.08.2022
По словам местных жителей, поджоги идут третью ночь подряд
Улан-удэнца обокрал приехавший в гости земляк
Улан-удэнца обокрал приехавший в гости земляк
Происшествия, 05.08.2022
Телефон вор продал случайному прохожему
В Улан-Удэ неадекватный водитель бился головой в машине ДПС
В Улан-Удэ неадекватный водитель бился головой в машине ДПС
Происшествия, 05.08.2022
Пьяный водитель вёл себя неадекватно, требуя снять наручники
В Улан-Удэ в ДТП пострадала пассажирка маршрутки
В Улан-Удэ в ДТП пострадала пассажирка маршрутки
Происшествия, 05.08.2022
Авария произошла на улице Трубачеева
В Бурятии найдена мёртвой девушка, её маленький брат пропал
В Бурятии найдена мёртвой девушка, её маленький брат пропал
Происшествия, 05.08.2022
В поисках ребёнка участвуют более 40 человек
В Иркутской области в ДТП погибли медведь и водитель внедорожника
В Иркутской области в ДТП погибли медведь и водитель внедорожника
Происшествия, 05.08.2022
После наезда на медведя Land Cruiser отбросило на грузовик

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^