В Ангарске пьяный мужчина из окна стрелял из автомата Калашникова

Мужчина отказался говорить с полицейскими о мотивах своего поступка



Вечером 3 августа в Ангарске жители восьмого микрорайона из окна дома услышали выстрел, после чего обратились в полицию.



На месте происшествия полицейские задержали 48-летнего пьяного мужчину, который стрелял из охолощённого автомата Калашникова. Пострадавших нет.



На допросе мужчина отказался назвать мотивы своего поступка.



- Полицейские изъяли оружие и светошумовые имитационные патроны к нему. В отношении стрелка составлен протокол об административном правонарушении по статье «Мелкое хулиганство», - сообщил в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

