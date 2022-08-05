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В Ангарске пьяный мужчина из окна стрелял из автомата Калашникова

Происшествия, 
Мужчина отказался говорить с полицейскими о мотивах своего поступка

Вечером 3 августа в Ангарске жители восьмого микрорайона из окна дома услышали выстрел, после чего обратились в полицию.

На месте происшествия полицейские задержали 48-летнего пьяного мужчину, который стрелял из охолощённого автомата Калашникова. Пострадавших нет.

На допросе мужчина отказался назвать мотивы своего поступка.

- Полицейские изъяли оружие и светошумовые имитационные патроны к нему. В отношении стрелка составлен протокол об административном правонарушении по статье «Мелкое хулиганство», - сообщил в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
хулиганство стрельба

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