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В Иркутской области женщина в шторм дрейфовала на маленьком плоту

В Иркутской области женщина в шторм дрейфовала на маленьком плоту
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Едва не погибла рыбачка

3 августа около 6 часов вечера в дежурную диспетчерскую службу Усть-Илимского района Иркутской области обратился очевидец. Он увидел, что на Усть-Илимском водохранилище сильный ветер уносит от берега самодельный деревянный плот с женщиной.

Информация сразу была передана инспекторам Государственной инспекции по маломерным судам.

Расстояние от места дислокации инспекторов на катере до места где находился плот с женщиной было слишком велико, а терять время было никак нельзя. Тогда на помощь пришёл внештатный общественный инспектор Алексей Батраков, чьё судно стояло лодочной станции в пяти километрах от посёлка Железнодорожный.

На его катере инспекторы и добрались до женщины, которая успела отдалиться от берега уже на 70 метров.

Инспекторы забрали женщину с плота, и доставив её до ближайшего населённого пункта передали родственникам. Женщина не пострадала.

Как выяснилось позже, с самодельного деревянного плота размером два на три метра местная жительница рыбачила возле берега, где и был привязан плот. Однако, вследствие сильно поднявшегося ветра скорость которого достигала до 10 метров в секунду, плот начало уносить от берега.

На воде женщина провела около часа.


По информации ГУ МЧС по Иркутской области 
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