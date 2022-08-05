В Иркутской области женщина в шторм дрейфовала на маленьком плоту

Едва не погибла рыбачка



3 августа около 6 часов вечера в дежурную диспетчерскую службу Усть-Илимского района Иркутской области обратился очевидец. Он увидел, что на Усть-Илимском водохранилище сильный ветер уносит от берега самодельный деревянный плот с женщиной.



Информация сразу была передана инспекторам Государственной инспекции по маломерным судам.



Расстояние от места дислокации инспекторов на катере до места где находился плот с женщиной было слишком велико, а терять время было никак нельзя. Тогда на помощь пришёл внештатный общественный инспектор Алексей Батраков, чьё судно стояло лодочной станции в пяти километрах от посёлка Железнодорожный.



На его катере инспекторы и добрались до женщины, которая успела отдалиться от берега уже на 70 метров.



Инспекторы забрали женщину с плота, и доставив её до ближайшего населённого пункта передали родственникам. Женщина не пострадала.



Как выяснилось позже, с самодельного деревянного плота размером два на три метра местная жительница рыбачила возле берега, где и был привязан плот. Однако, вследствие сильно поднявшегося ветра скорость которого достигала до 10 метров в секунду, плот начало уносить от берега.



На воде женщина провела около часа.





По информации ГУ МЧС по Иркутской области

