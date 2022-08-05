Телефон вор продал случайному прохожему
12 июля в полицию Железнодорожного района обратился 34-летний житель Улан-Удэ, у которого украли сотовый телефон.
Мужчина рассказал полицейским, что накануне к нему в гости приехал знакомый земляк из Баргузинского района. Мужчины отметили встречу спиртным, застолье продолжалось с вечера до утра. Когда же хозяин дома проснулся, то не обнаружил своего гаджета.
- Сотрудники уголовного розыска установили, что к совершению преступления причастен 27-летний житель Баргузинского района. Сельчанин рассказал, что он приехал в столицу Бурятии на заработки, но работу быстро найти не удалось. Мобильник приглянулся ему ещё накануне и, улучив момент, когда хозяин гаджета уснул, злоумышленник положил его в свой карман и ушел. В дальнейшем подозреваемый продал телефон случайному встречному, а деньги потратил, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Известно, что сельчанин уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. Теперь на него возбуждено уголовное дело о краже.
Молодой человек находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
Улан-удэнца обокрал приехавший в гости земляк
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