Кража произошла ночью
В Иркутске полицейские разыскивают вора, проникшего в квартиру на втором этаже через открытую на балконе дверь. С заявлением в полицию обратился 52-летний местный житель.
- Оперативники установили, что злоумышленник в ночное время через открытый балкон проник в квартиру потерпевшего и украл велосипед стоимостью более 25 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело, - сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.
Полицейские устанавливают подозреваемого. Они просят всех, кто владеет какой-либо информацией, сообщить по телефонам: 8(3952) 42-04-51 или 02 (102 с любого сотового оператора связи).
В Иркутске вор залез на второй этаж через балкон и украл велосипед
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