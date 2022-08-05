В Иркутске вор залез на второй этаж через балкон и украл велосипед

Кража произошла ночью



В Иркутске полицейские разыскивают вора, проникшего в квартиру на втором этаже через открытую на балконе дверь. С заявлением в полицию обратился 52-летний местный житель.



- Оперативники установили, что злоумышленник в ночное время через открытый балкон проник в квартиру потерпевшего и украл велосипед стоимостью более 25 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело, - сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.



Полицейские устанавливают подозреваемого. Они просят всех, кто владеет какой-либо информацией, сообщить по телефонам: 8(3952) 42-04-51 или 02 (102 с любого сотового оператора связи).

