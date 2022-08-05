В Иркутской области в ДТП два человека погибли и трое пострадали

Столкнулись «Лада» и Hyundai ix35
Сегодня около 8 часов утра на севере Иркутской области произошло ДТП, в котором два человека погибли, а трое получили травмы. Недалеко от жилого района Гидростроитель города Братск на трассе «Вилюй» столкнулись автомобиль «Лада» и Hyundai ix35.
В результате случившегося погибли двое мужчин – это водитель и пассажир отечественного внедорожника.
Медицинская помощь потребовалась двум мужчинам и девушке, находившимся в салоне иномарки.
Известно, что водитель и пассажиры универсала Hyundai следовали из Усть-Кута в Красноярский край, в котором проживают.
Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД и МЧС. Полицейские выясняют все обстоятельства случившегося, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.
Столкнулись «Лада» и Hyundai ix35
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