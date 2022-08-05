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В Иркутской области в ДТП два человека погибли и трое пострадали

В Иркутской области в ДТП два человека погибли и трое пострадали
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Столкнулись «Лада» и Hyundai ix35

Сегодня около 8 часов утра на севере Иркутской области произошло ДТП, в котором два человека погибли, а трое получили травмы. Недалеко от жилого района Гидростроитель города Братск на трассе «Вилюй» столкнулись автомобиль «Лада» и Hyundai ix35.

В результате случившегося погибли двое мужчин – это водитель и пассажир отечественного внедорожника.

Медицинская помощь потребовалась двум мужчинам и девушке, находившимся в салоне иномарки.


Известно, что водитель и пассажиры универсала Hyundai следовали из Усть-Кута в Красноярский край, в котором проживают.

Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД и МЧС. Полицейские выясняют все обстоятельства случившегося, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области. 
ДТП смерть

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