В Иркутской области в ДТП два человека погибли и трое пострадали





Сегодня около 8 часов утра на севере Иркутской области произошло ДТП, в котором два человека погибли, а трое получили травмы. Недалеко от жилого района Гидростроитель города Братск на трассе «Вилюй» столкнулись автомобиль «Лада» и Hyundai ix35.В результате случившегося погибли двое мужчин – это водитель и пассажир отечественного внедорожника.Медицинская помощь потребовалась двум мужчинам и девушке, находившимся в салоне иномарки.Известно, что водитель и пассажиры универсала Hyundai следовали из Усть-Кута в Красноярский край, в котором проживают.Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД и МЧС. Полицейские выясняют все обстоятельства случившегося, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.