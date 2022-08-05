В Улан-Удэ в ДТП пострадала пассажирка маршрутки

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Бурятии

Авария произошла на улице Трубачеева



Сегодня утром на Трубачеева в Улан-Удэ произошло ДТП с участием маршрутки №129. В автобус врезался автомобиль «Рено Логан».



- В 08.45 часов 21-летний водитель автомобиля «Рено Логан» при выезде на улицу Трубачеева не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с автобусом «Фиат Дукато», - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.



В результате аварии пострадала 49-летняя пассажирка автобуса. Она обратилась за помощью к медикам. По предварительным данным, у неё сотрясение головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма и ушибы.



- Пострадавшая госпитализирована в БСМП, - сообщили в Главном управлении МЧС по Бурятии.

