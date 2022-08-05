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В Улан-Удэ в ДТП пострадала пассажирка маршрутки

В Улан-Удэ в ДТП пострадала пассажирка маршрутки
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Авария произошла на улице Трубачеева

Сегодня утром на Трубачеева в Улан-Удэ произошло ДТП с участием маршрутки №129. В автобус врезался автомобиль «Рено Логан».

- В 08.45 часов 21-летний водитель автомобиля «Рено Логан» при выезде на улицу Трубачеева не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с автобусом «Фиат Дукато», - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.

В результате аварии пострадала 49-летняя пассажирка автобуса. Она обратилась за помощью к медикам. По предварительным данным, у неё сотрясение головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма и ушибы.

- Пострадавшая госпитализирована в БСМП, - сообщили в Главном управлении МЧС по Бурятии. 
ДТП общественный транспорт

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