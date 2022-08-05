05 августа

04 августа

Популярное

В Иркутской области в ДТП погибли медведь и водитель внедорожника

В Иркутской области в ДТП погибли медведь и водитель внедорожника
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
После наезда на медведя Land Cruiser отбросило на грузовик

В Нижнеилимском районе Иркутской области полицейские разбираются в обстоятельствах смертельного ДТП. Оно произошло вечером 4 августа на федеральной автодороге А-331 «Вилюй», сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.

Около 22.30 часов в нескольких километрах от посёлка Хребтовая водитель автомобиля Toyota Land Cruiser сбил медведя, выбежавшего на дорогу.

От удара иномарку отбросило на полосу встречного движения, где произошло столкновение с грузовиком «КамАЗ».

В результате случившегося 42-летний мужчина, управляющий внедорожником, от полученных травм скончался на месте. 56-летний водитель грузового авто госпитализирован.

Погибшего в результате автоаварии медведя забрали сотрудники лесничества.

Сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, устанавливаются причины и условия произошедшего.

ДТП смерть медведь

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Бурятия попала в число регионов с малым числом ДТП с электросамокатами
Бурятия попала в число регионов с малым числом ДТП с электросамокатами
Происшествия, 05.08.2022
В целом по стране растёт число аварий с участием электросамокатов, в том числе со смертельными исходами
В Бурятии тушили два лесных пожара
В Бурятии тушили два лесных пожара
Происшествия, 05.08.2022
Пожары возникли в Заиграевском и Хоринском районах
Улан-удэнца будут судить за организацию наркопритона
Улан-удэнца будут судить за организацию наркопритона
Происшествия, 05.08.2022
Там изготавливали наркотики опийной и каннабисной группы
В квартире улан-удэнца, потушившего Вечный огонь, провели обыск
В квартире улан-удэнца, потушившего Вечный огонь, провели обыск
Происшествия, 05.08.2022
Следователи изъяли документы и вещи, имеющие значение для уголовного дела
В Закаменске не советуют купаться в реке
В Закаменске не советуют купаться в реке
Происшествия, 04.08.2022
Вода Модонкуля не соответствует гигиеническим нормам
Улан-удэнец «успокоил» ругавшуюся сожительницу ударом ножа в живот
Улан-удэнец «успокоил» ругавшуюся сожительницу ударом ножа в живот
Происшествия, 04.08.2022
Мужчина едва не убил возлюбленную в свой день рождения
Пьяный иркутянин с топором устроил дебош на детской площадке
Происшествия, 04.08.2022
По словам задержанного, ранее на этой площадке он повздорил с двумя людьми
В Братске пенсионерка выпала из маршрутки на ходу
В Братске пенсионерка выпала из маршрутки на ходу
Происшествия, 04.08.2022
Женщина вылетела через распахнувшуюся дверь и получила травмы
В Бурятии внедорожник вылетел на спортплощадку и сбил насмерть мужчину
В Бурятии внедорожник вылетел на спортплощадку и сбил насмерть мужчину
Происшествия, 04.08.2022
«Лэнд Крузер», вылетевший на спортивную площадку, сбил человека и врезался в здание

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^