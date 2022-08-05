В Иркутской области в ДТП погибли медведь и водитель внедорожника

После наезда на медведя Land Cruiser отбросило на грузовик
В Нижнеилимском районе Иркутской области полицейские разбираются в обстоятельствах смертельного ДТП. Оно произошло вечером 4 августа на федеральной автодороге А-331 «Вилюй», сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.
Около 22.30 часов в нескольких километрах от посёлка Хребтовая водитель автомобиля Toyota Land Cruiser сбил медведя, выбежавшего на дорогу.
От удара иномарку отбросило на полосу встречного движения, где произошло столкновение с грузовиком «КамАЗ».
В результате случившегося 42-летний мужчина, управляющий внедорожником, от полученных травм скончался на месте. 56-летний водитель грузового авто госпитализирован.
Погибшего в результате автоаварии медведя забрали сотрудники лесничества.
Сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, устанавливаются причины и условия произошедшего.
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