Бурятия попала в число регионов с малым числом ДТП с электросамокатами

В целом по стране растёт число аварий с участием электросамокатов, в том числе со смертельными исходами
Количество жертв в ДТП с участием электросамокатов в России выросло в два раза. Данные об этом приводятся в отчёте Научного центра безопасности дорожного движения (НЦБДД) МВД России. Для сбора статистики НЦБДД анализировал сведения о дорожных инцидентах, в которых участвовали в том числе электросамокаты, велосипеды с электродвигателем, мопеды с электродвигателем мощностью менее 4 кВт.
В Бурятии пока не было ни одного смертельного ДТП с участием самокатчиков. В целом республика вошла в число регионов с малым количеством таких аварий (группа от 1 до 5 таких ДТП). Впрочем, невысокие цифры объяснимы, ведь массовый прокат электросамокатов в Улан-Удэ появился только этой весной.
Есть в России регионы (их не так много), где никаких ДТП с электросамокатами не было вообще. Это например, Чукотка, Магаданская область, Камчатский край, Амурская область, Забайкальский край, Тыва, Дагестан, Чечня… Вероятно сервис кикшеринга там пока отсутствует вовсе.
За полгода в России произошло 370 ДТП с этим видом транспорта. Погибли шесть человек (в аналогичный период прошлого года было трое погибших). Травмы получили 382 человека.
Наибольшее количество таких ДТП зарегистрировано в Республике Татарстан (10), Краснодарском крае (26), Кемеровской (11), Нижегородской (18) и Свердловской (16) областях, Москве (94) и г. Санкт-Петербурге (57). Смертельные ДТП произошли в Чувашской Республике (1), Ленинградской (1), Липецкой (1), Ростовской (1), Свердловской (1) областях и Москве (1).
В большинстве (79%, или 292) ДТП электросамокаты имели электродвигатель мощностью до 0,25 кВт.
78,8% случаев ДТП регистрировалось как наезд на пешеходов, в 13,5% случаев — как столкновение.
В 69,1% устройства принадлежали физическим лицам, в 30,9% были арендованы.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ в этом году заявлялось о нескольких происшествиях. В мае этого года 17-летнего подростка на электросамокате сбил автомобиль на улице Бабушкина. В июле 17-летний водитель электросамоката столкнулся с автомобилем при пересечении нерегулируемого пешеходного перехода, в результате пострадала восьмилетняя девочка – пассажирка самоката.
Отметим, реальная статистика аварийности должна быть выше, так как, например, падения с электросамокатов не фиксируются. Фактически человек на электросамокате сейчас приравнивается к пешеходу. «То есть если электросамокат наедет на пешехода, то этот случай будут рассматривать в рамках гражданско-правовых отношений, а вот если авария будет с автомобилем, то это уже будет рассматриваться как ДТП с участием пешехода», - поясняли ранее в УГИБДД.
В июне в Улан-Удэ было принято решение о снижении скорости передвижения на электросамокатах до 15 км/ч на таких участках, как площадь Советов, площадь Революции и прилегающая территория к Гостиным рядам, улица Ленина в районе «Арбата», парк имени Орешкова, парк «Юбилейный», парк Железнодорожников, парк «Мемориал Победы», Центральный парк (Горсад), набережная реки Селенга, сквер «Ровесникам, ушедшим в бой», детский сквер «Радуга», Сиреневый бульвар.
Сейчас в Улан-Удэ насчитывается 550 арендных электросамокатов.
Бурятия попала в число регионов с малым числом ДТП с электросамокатами
Происшествия, Фото:
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