В Бурятии тушили два лесных пожара

Происшествия, Фото: агентство лесного хозяйства

Пожары возникли в Заиграевском и Хоринском районах



За прошедшие сутки, 4 августа, в Бурятии возникло два лесных пожара - в Заиграевском и Хоринском районах. Пожары произошли из-за неосторожного обращения людей с огнём и из-за сухой грозы, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.



С огнём сражались 74 человека из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлечённых лесопользователей. Было задействовано 11 единиц лесопожарной техники.



- В Хоринском районе осадков на пожаре нет. Тушение осложняется каменистыми россыпями, хвойными молодняками, - рассказал руководитель республиканского агентства лесного хозяйства Сергей Борошноев.



Общая площадь, пройденная огнём, составила 2,9 га. Очаг в Заиграевском районе ликвидирован.



Пожар в Хоринском районе локализован, сегодня продолжаются работы по дотушиванию.





