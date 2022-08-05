Пожары возникли в Заиграевском и Хоринском районах
За прошедшие сутки, 4 августа, в Бурятии возникло два лесных пожара - в Заиграевском и Хоринском районах. Пожары произошли из-за неосторожного обращения людей с огнём и из-за сухой грозы, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.
С огнём сражались 74 человека из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлечённых лесопользователей. Было задействовано 11 единиц лесопожарной техники.
- В Хоринском районе осадков на пожаре нет. Тушение осложняется каменистыми россыпями, хвойными молодняками, - рассказал руководитель республиканского агентства лесного хозяйства Сергей Борошноев.
Общая площадь, пройденная огнём, составила 2,9 га. Очаг в Заиграевском районе ликвидирован.
Пожар в Хоринском районе локализован, сегодня продолжаются работы по дотушиванию.
В Бурятии тушили два лесных пожара
Происшествия, Фото:
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