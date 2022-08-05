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В Бурятии тушили два лесных пожара

В Бурятии тушили два лесных пожара
Происшествия,  Фото:агентство лесного хозяйства
Пожары возникли в Заиграевском и Хоринском районах

За прошедшие сутки, 4 августа, в Бурятии возникло два лесных пожара - в Заиграевском и Хоринском районах. Пожары произошли из-за неосторожного обращения людей с огнём и из-за сухой грозы, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.

С огнём сражались 74 человека из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлечённых лесопользователей. Было задействовано 11 единиц лесопожарной техники.

- В Хоринском районе осадков на пожаре нет. Тушение осложняется каменистыми россыпями, хвойными молодняками, - рассказал руководитель республиканского агентства лесного хозяйства Сергей Борошноев.

Общая площадь, пройденная огнём, составила 2,9 га. Очаг в Заиграевском районе ликвидирован.

Пожар в Хоринском районе локализован, сегодня продолжаются работы по дотушиванию.


лесные пожары

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