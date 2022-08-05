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Улан-удэнца будут судить за организацию наркопритона

Улан-удэнца будут судить за организацию наркопритона
Происшествия, 
Там изготавливали наркотики опийной и каннабисной группы

Перед судом предстанет житель Советского района Улан-Удэ, организовавший наркопритон. Он обвиняется по статье «Систематическое предоставление помещения для употребления наркотических средств».

- По версии органов предварительного расследования, с августа по октябрь 2021 года обвиняемый организовал в ограде своего дома наркопритон, куда приглашал своих знакомых, испытывающих наркотическую зависимость. Владелец притона изготавливал наркотики опийной и каннабисной группы и употреблял их вместе с посетителями притона, - сообщили в прокуратуре Бурятии.

Наркоманов задержали сотрудники МВД.

Наиболее строгим наказанием за такое преступление является лишение свободы сроком до четырёх лет.

Уголовное дело направлено в Советский районный суд для рассмотрения.

Как сообщал «Байкал-Daily», в прошлом году в Улан-Удэ осудили семейную пару, устроившую наркопритон. Изначально мужу и жене назначили по 1 году 1 месяцу лишения свободы каждому. Однако гособвинение обжаловало приговор и добилось усиления наказания до 2 лет 1 месяцу за решёткой. 
наркотики наркопритон

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