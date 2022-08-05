В квартире улан-удэнца, потушившего Вечный огонь, провели обыск

Следователи продолжают расследование уголовного дела по факту осквернения Вечного огня на Мемориале Победы в Улан-Удэ. Дело возбуждено по статье «Осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества» (ч. 3 ст. 354.1 УК РФ).
4 августа квартире задержанного 19-летнего подозреваемого провели обыски.
- В жилище подозреваемого проведён обыск, изъяты вещи, документы и предметы, имеющие значение для уголовного дела. Следствием сделаны необходимые запросы с целью установить подробные данные о личности подозреваемого. После допроса с учётом собранных доказательств и характеризующего материалы будет решаться вопрос об избрании в отношении молодого человека меры пресечения, - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.
В ближайшее время следователь приступит к допросу задержанного юноши. Будут установлены мотивы его поступка.
Как сообщал «Байкал-Daily», акт вандализма произошёл вечером 3 августа. Поскольку Мемориал находится под видеонаблюдением, произошедшее сняла камера. Два молодых человека приблизились к Вечному огню, после чего один из них целенаправленно залил пламя водой из бутылки. Отметим, за последние годы в Улан-Удэ не раз оскверняли Мемориал Победы различными способами, например, подкуривали от огня сигареты, но таких намеренных действий погасить пламя раньше никогда не было.
Установить причастных к осквернению Вечного огня в кратчайшие сроки поручил накануне лично председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Руководитель следственного управления по Бурятии Вячеслав Сухоруков должен доложить Бастрыкину о проведённых следственных действиях.
Вандала задержали днём 4 августа. Известно, что 19-летний парень выпускник техникума.
Ход и результаты расследования уголовного дела поставила на контроль прокуратура.
- В ходе надзорных мероприятий будут проверены законность и объективность действий органа предварительного следствия, проведение расследования в разумные сроки, - сообщили в прокуратуре Бурятии.