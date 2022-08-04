Улан-удэнец «успокоил» ругавшуюся сожительницу ударом ножа в живот

Мужчина едва не убил возлюбленную в свой день рождения



43-летний улан-удэнец, едва не убивший свою сожительницу во время ссоры, отправится за решётку.



Семейная драма разыгралась в середине апреля. Сожители и их подруга праздновали день рождения главы семейства. Опьянев, женщина вдруг разозлилась и стала оскорблять своего возлюбленного, матеря при этом. Особенное возмущение она высказала по поводу доходов своего избранника. Дескать, он слишком мало зарабатывает, сейчас вообще не работает, живёт в её квартире, ещё и сидит на её шее.



Все эти упрёки женщина кричала буквально в ухо мужчины, когда он резал сало.



Мужчина пытался успокоить свою подругу, просил отойти от него, но бесполезно. Тогда именинник, разгорячённый алкоголем, ткнул ножом в живот сожительницы. После опомнился, уложил её на диван, попытался остановить кровь тряпкой. Он сам же вызвал скорую.



Благодаря оперативной помощи медиков женщина не погибла, хотя рана была серьёзной.



Кстати, пьяная гостья весь этот конфликт пропустила. Она уснула в квартире, и так крепко, что даже не слышала криков. Разбудили женщину полицейские, приехавшие на место уже после того, как раненую увезли в больницу.



- За причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни, с применением предмета, используемого в качестве оружия, мужчина осуждён Советским районным судом Улан-Удэ. Он приговорён к трём с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима, - сообщила «Байкал-Daily» помощник прокурора Советского района Улан Удэ Юлия Хаджаева.



Ранее мужчина уже был судим за угрозу убийством в отношении своей же сожительницы.



Отметим, на суде женщина просила не наказывать своего возлюбленного строго. Она заявляла, что именно она стала причиной конфликта.



