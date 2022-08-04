Тело нашли на глубине 1,5 метров
В Хоринском районе Бурятии обнаружили тело утонувшего 58-летнего мужчины.
Как сообщал «Байкал-Daily», он утонул 31 июля, в День военно-морского флота. Отмечая этот праздник, сослуживцы пришли на берег реки Она. Мужчина решил искупаться, и в какой-то момент пропал из виду товарищей.
Сперва они пытались искать его своими силами, затем в поиски включились полицейские. Наконец, 3 августа на место были вызваны спасатели.
- Вчера спасатели обследовали 10 км береговой линии от села Хоринск без результата. Сегодня утром на реке Она вблизи Хоринска спасатели на глубине 1,5 метров обнаружили тело мужчины, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
«Хоринск-инфо» уточняет, что тело нашли в стороне старого сурхарбана.
Утонувшего извлекли из воды и передали сотрудникам полиции.
В Бурятии нашли тело утонувшего во время празднования Дня ВМФ
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Оказалось, что вандалу 19 лет
По словам задержанного, ранее на этой площадке он повздорил с двумя людьми
Посылка пришла из Казахстана
Возбуждено уголовное дело
Женщина вылетела через распахнувшуюся дверь и получила травмы
«Лэнд Крузер», вылетевший на спортивную площадку, сбил человека и врезался в здание
Пожар разгорелся ночью
Наезд произошёл возле ЛВРЗ
Молодые люди, совершившие акт вандализма, объявлены в розыск
Заявление уже подано в полицию
Инцидент произошёл на берегу Уды
Погибшему было 32 года
От удара разбилось лобовое стекло, а крышу смяло
На юном водителе не было мотошлема
Инцидент произошёл в Горячинске