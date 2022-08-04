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В Бурятии нашли тело утонувшего во время празднования Дня ВМФ

В Бурятии нашли тело утонувшего во время празднования Дня ВМФ
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Тело нашли на глубине 1,5 метров

В Хоринском районе Бурятии обнаружили тело утонувшего 58-летнего мужчины.

Как сообщал «Байкал-Daily», он утонул 31 июля, в День военно-морского флота. Отмечая этот праздник, сослуживцы пришли на берег реки Она. Мужчина решил искупаться, и в какой-то момент пропал из виду товарищей.

Сперва они пытались искать его своими силами, затем в поиски включились полицейские. Наконец, 3 августа на место были вызваны спасатели.

- Вчера спасатели обследовали 10 км береговой линии от села Хоринск без результата. Сегодня утром на реке Она вблизи Хоринска спасатели на глубине 1,5 метров обнаружили тело мужчины, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

«Хоринск-инфо» уточняет, что тело нашли в стороне старого сурхарбана.

Утонувшего извлекли из воды и передали сотрудникам полиции. 
смерть утопление

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