В Забайкалье в ДТП с большегрузом погибла девочка

Столкнулись грузовик Volvo и Toyota Ipsum



ДТП произошло днём 4 августа на трассе «Байкал» в Хилокском районе Забайкальского края. Примерно в час дня столкнулись грузовик Volvo и Toyota Ipsum.



После аварии в больницу госпитализировали четырёх человек, все они находились в легковом автомобиле. Это водитель и трое пассажиров, двое из которых – несовершеннолетние.



Вскоре стало известно, что доставленная в больницу девочка скончалась.



Причины аварии устанавливают сотрудники ОМВД России по Хилокскому району.



