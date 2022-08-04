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В Забайкалье в ДТП с большегрузом погибла девочка

В Забайкалье в ДТП с большегрузом погибла девочка
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Столкнулись грузовик Volvo и Toyota Ipsum

ДТП произошло днём 4 августа на трассе «Байкал» в Хилокском районе Забайкальского края. Примерно в час дня столкнулись грузовик Volvo и Toyota Ipsum.

После аварии в больницу госпитализировали четырёх человек, все они находились в легковом автомобиле. Это водитель и трое пассажиров, двое из которых – несовершеннолетние.

Вскоре стало известно, что доставленная в больницу девочка скончалась.

Причины аварии устанавливают сотрудники ОМВД России по Хилокскому району.

ДТП смерть

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