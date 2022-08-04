Пьяный иркутянин с топором устроил дебош на детской площадке

По словам задержанного, ранее на этой площадке он повздорил с двумя людьми



3 августа в Иркутске местные жители позвонили в полицию и пожаловались на мужчину, разгуливающего на детской площадке с топором. Инцидент произошёл в одном из дворов Свердловского округа.



По словам очевидцев, мужчина вёл себя вызывающе и ругался матом. Видео с непристойным поведением хулигана опубликовали в Telegram-канале Babr Mash.



На место происшествия незамедлительно выехали полицейские. Они обнаружили хулигана и задержали его. Им оказался ранее судимый 43-летний грузчик. Топор у него изъяли.



- Проведённое медицинское освидетельствование показало, что иркутянин нетрезв. Сам он не стал отрицать причастность к случившемуся. В настоящее время в отношении него составлен протокол по статье «Мелкое хулиганство», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



На допросе мужчина рассказал предысторию произошедшего.



- Подрался с двумя людьми. Пришёл домой, взял топор, прискакал туда, но они уже уехали, - рассказал задержанный.

- Часто себе такое позволяете? - спросил сотрудник полиции.

- Выпить? Бывает, - ответил мужчина.

- Ну выпить да, вину признаёте? - спросил ещё раз полицейский.

- Ну конечно, всё равно же накосячил, - ответил мужчина.



Кроме того, следователи Следственного управления СК России по Иркутской области начали доследственную проверку по факту случившегося. Решается вопрос о квалификации действий нарушителя с точки зрения уголовного законодательства. Полицейские и следователи выясняют все обстоятельства случившегося.



