По словам задержанного, ранее на этой площадке он повздорил с двумя людьми
3 августа в Иркутске местные жители позвонили в полицию и пожаловались на мужчину, разгуливающего на детской площадке с топором. Инцидент произошёл в одном из дворов Свердловского округа.
По словам очевидцев, мужчина вёл себя вызывающе и ругался матом. Видео с непристойным поведением хулигана опубликовали в Telegram-канале Babr Mash.
На место происшествия незамедлительно выехали полицейские. Они обнаружили хулигана и задержали его. Им оказался ранее судимый 43-летний грузчик. Топор у него изъяли.
- Проведённое медицинское освидетельствование показало, что иркутянин нетрезв. Сам он не стал отрицать причастность к случившемуся. В настоящее время в отношении него составлен протокол по статье «Мелкое хулиганство», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
На допросе мужчина рассказал предысторию произошедшего.
- Подрался с двумя людьми. Пришёл домой, взял топор, прискакал туда, но они уже уехали, - рассказал задержанный.
- Часто себе такое позволяете? - спросил сотрудник полиции.
- Выпить? Бывает, - ответил мужчина.
- Ну выпить да, вину признаёте? - спросил ещё раз полицейский.
- Ну конечно, всё равно же накосячил, - ответил мужчина.
Кроме того, следователи Следственного управления СК России по Иркутской области начали доследственную проверку по факту случившегося. Решается вопрос о квалификации действий нарушителя с точки зрения уголовного законодательства. Полицейские и следователи выясняют все обстоятельства случившегося.
Пьяный иркутянин с топором устроил дебош на детской площадке
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