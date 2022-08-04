04 августа

03 августа

Популярное

Иркутские таможенники пресекли поставку сильнодействующего вещества

Иркутские таможенники пресекли поставку сильнодействующего вещества
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Посылка пришла из Казахстана

Таможенники в Иркутской области изъяли контрабандную посылку, шедшую из Казахстана в Шелехов.

В посылке таможенники совместно со специалистами отделения по борьбе с контрабандой наркотиков и кинологом, обнаружили коробки с капсулами для похудения, в составе которых содержится сильнодействующее вещество. Всего сотрудники таможенной службы изъяли 180 капсул препарата иностранного производства, находящиеся в четырёх железных контейнерах.

Экспертиза подтвердила, что во всех капсулах содержится сибутрамин - анорексигенное лекарственное средство, производное амфетамина. Общая масса сибутрамина составила 44,5 грамм. Подобные препараты могут быть ввезены на территорию России только при наличии медицинских документов.

Посылка предназначалась для жительницы Шелехова.

По факту контрабанды заведено уголовное дело по статье, предусматривающей наказание в виде лишения свободы от трех до семи лет с возможным штрафом до одного миллиона рублей.
Таможня

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Братске пенсионерка выпала из маршрутки на ходу
В Братске пенсионерка выпала из маршрутки на ходу
Происшествия, 04.08.2022
Женщина вылетела через распахнувшуюся дверь и получила травмы
В Бурятии внедорожник вылетел на спортплощадку и сбил насмерть мужчину
В Бурятии внедорожник вылетел на спортплощадку и сбил насмерть мужчину
Происшествия, 04.08.2022
«Лэнд Крузер», вылетевший на спортивную площадку, сбил человека и врезался в здание
В Улан-Удэ возбудили уголовное дело из-за потушенного Вечного огня
В Улан-Удэ возбудили уголовное дело из-за потушенного Вечного огня
Происшествия, 04.08.2022
Молодые люди, совершившие акт вандализма, объявлены в розыск
В Бурятии насмерть сбили велосипедиста
В Бурятии насмерть сбили велосипедиста
Происшествия, 04.08.2022
От удара разбилось лобовое стекло, а крышу смяло
Иркутянина, катавшего девушек на крыше авто, оштрафовали
Иркутянина, катавшего девушек на крыше авто, оштрафовали
Происшествия, 04.08.2022
Автомобиль принадлежит отцу молодого человека
В Улан-Удэ ротвейлер покусал пятилетнюю девочку
В Улан-Удэ ротвейлер покусал пятилетнюю девочку
Происшествия, 04.08.2022
Ребёнка на скорой увезли в детскую больницу
В Бурятии водитель катался по пляжу на джипе и купал его в Байкале
В Бурятии водитель катался по пляжу на джипе и купал его в Байкале
Происшествия, 03.08.2022
«Чувствует себя господином», - возмущаются жители

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^