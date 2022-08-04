Посылка пришла из Казахстана
Таможенники в Иркутской области изъяли контрабандную посылку, шедшую из Казахстана в Шелехов.
В посылке таможенники совместно со специалистами отделения по борьбе с контрабандой наркотиков и кинологом, обнаружили коробки с капсулами для похудения, в составе которых содержится сильнодействующее вещество. Всего сотрудники таможенной службы изъяли 180 капсул препарата иностранного производства, находящиеся в четырёх железных контейнерах.
Экспертиза подтвердила, что во всех капсулах содержится сибутрамин - анорексигенное лекарственное средство, производное амфетамина. Общая масса сибутрамина составила 44,5 грамм. Подобные препараты могут быть ввезены на территорию России только при наличии медицинских документов.
Посылка предназначалась для жительницы Шелехова.
По факту контрабанды заведено уголовное дело по статье, предусматривающей наказание в виде лишения свободы от трех до семи лет с возможным штрафом до одного миллиона рублей.
Иркутские таможенники пресекли поставку сильнодействующего вещества
Происшествия, Фото:
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