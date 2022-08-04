В Улан-Удэ поймали вандала, залившего водой Вечный огонь

В Улан-Удэ полицейские нашли и задержали вандала, который осквернил Вечный огонь, залив его водой.
Известно, что молодому человеку 19 лет. Он выпускник городского техникума.
- Подозреваемый доставлен в дежурную часть управления МВД России по Улан-Удэ, - сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел по Бурятии.
Мотивы его поступка устанавливаются.
Как сообщал «Байкал-Daily», акт вандализма произошёл вечером 3 августа. Поскольку Мемориал находится под видеонаблюдением, произошедшее сняла камера. Два молодых человека приблизились к Вечному огню, после чего один из них целенаправленно залил пламя водой из бутылки.
Следственные органы возбудили уголовное дело по статье «Осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества», которая предусматривает до трёх лет лишения свободы.
Установить причастных к осквернению Вечного огня «в кратчайшие сроки» поручил сегодня лично председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Руководитель следственного управления по Бурятии Вячеслав Сухоруков должен доложить Бастрыкину о проведённых следственных действиях.