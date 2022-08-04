Возбуждено уголовное дело
В Прибайкальском национальном парке в Иркутской области нашли тушу самца сибирской косули. Застреленное животное обнаружили сотрудники Ольхонской межрайонной природоохранной прокуратуры.
- В результате проверки выявлен факт незаконной охоты на самца косули сибирской на особо охраняемой природной территории – в Прибайкальском национальном парке, - сообщает Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура.
Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Незаконная охота на особо охраняемой природной территории». Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры.
В Прибайкальском нацпарке нашли застреленную косулю
Происшествия, Фото:
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