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В Прибайкальском нацпарке нашли застреленную косулю

В Прибайкальском нацпарке нашли застреленную косулю
Происшествия,  Фото:Байкальская природоохранная прокуратура
Возбуждено уголовное дело

В Прибайкальском национальном парке в Иркутской области нашли тушу самца сибирской косули. Застреленное животное обнаружили сотрудники Ольхонской межрайонной природоохранной прокуратуры.

- В результате проверки выявлен факт незаконной охоты на самца косули сибирской на особо охраняемой природной территории – в Прибайкальском национальном парке, - сообщает Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Незаконная охота на особо охраняемой природной территории». Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры.
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