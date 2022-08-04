Женщина вылетела через распахнувшуюся дверь и получила травмы
Вечером 3 августа в Центральном районе Братска произошёл неприятный инцидент. Пожилая женщина выпала из общественного транспорта через распахнувшуюся дверь.
Это произошло напротив строения №54А по улице Мира. При начале движения маршрутки от остановки «Улица Курчатова», у автобуса ПАЗ, которым управлял 48-летний водитель, самопроизвольно распахнулась задняя входная дверь. В результате 66-летняя пенсионерка, стоявшая на нижней ступеньке, выпала из салона.
- Женщина с различными травмами госпитализирована в медицинское учреждение, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.
В Братске пенсионерка выпала из маршрутки на ходу
Происшествия, Фото:
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