В Братске пенсионерка выпала из маршрутки на ходу

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Женщина вылетела через распахнувшуюся дверь и получила травмы



Вечером 3 августа в Центральном районе Братска произошёл неприятный инцидент. Пожилая женщина выпала из общественного транспорта через распахнувшуюся дверь.



Это произошло напротив строения №54А по улице Мира. При начале движения маршрутки от остановки «Улица Курчатова», у автобуса ПАЗ, которым управлял 48-летний водитель, самопроизвольно распахнулась задняя входная дверь. В результате 66-летняя пенсионерка, стоявшая на нижней ступеньке, выпала из салона.



- Женщина с различными травмами госпитализирована в медицинское учреждение, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.



