В Иркутске пожарные выкатили девять машин из горящего автосервиса

4 августа в 02:20 ночи поступило сообщение о пожаре в Иркутске на улице Олега Кошевого. Горел частный автосервис.
К месту пожара были направлены пять пожарных расчётов. Пожар произошёл в одноэтажном каркасном строении, вплотную пристроенном к кирпичному двухэтажному зданию автосервиса. На момент прибытия первых пожарных из пристроя, где находились два легковых и два грузовых автомобиля, шёл густой черный дым.
Пострадавших нет. Звено газодымозащитной службы из здания вынесло газовый баллон.
В течение часа продолжалось тушение пожара. Огонь повредил кровлю кирпичного здания на площади 100 квадратных метров, кровлю и стены пристроя на площади 80 квадратных метров, также повреждены автозапчасти.
При этом пожарные вывезли из горящего автосервиса девять автомобилей.
В 05:48 последствия пожара были ликвидированы.
На месте пожара работают дознаватели МЧС. Рассматриваются две основные версии пожара: неосторожное обращение с огнём или поджог, сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области.