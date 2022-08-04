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В Иркутске пожарные выкатили девять машин из горящего автосервиса

В Иркутске пожарные выкатили девять машин из горящего автосервиса
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Пожар разгорелся ночью

4 августа в 02:20 ночи поступило сообщение о пожаре в Иркутске на улице Олега Кошевого. Горел частный автосервис.

К месту пожара были направлены пять пожарных расчётов. Пожар произошёл в одноэтажном каркасном строении, вплотную пристроенном к кирпичному двухэтажному зданию автосервиса. На момент прибытия первых пожарных из пристроя, где находились два легковых и два грузовых автомобиля, шёл густой черный дым.

Пострадавших нет. Звено газодымозащитной службы из здания вынесло газовый баллон.


В течение часа продолжалось тушение пожара. Огонь повредил кровлю кирпичного здания на площади 100 квадратных метров, кровлю и стены пристроя на площади 80 квадратных метров, также повреждены автозапчасти.

При этом пожарные вывезли из горящего автосервиса девять автомобилей.

В 05:48 последствия пожара были ликвидированы.

На месте пожара работают дознаватели МЧС. Рассматриваются две основные версии пожара: неосторожное обращение с огнём или поджог, сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области.





пожар

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