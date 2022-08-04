В Иркутске пожарные выкатили девять машин из горящего автосервиса













4 августа в 02:20 ночи поступило сообщение о пожаре в Иркутске на улице Олега Кошевого. Горел частный автосервис.К месту пожара были направлены пять пожарных расчётов. Пожар произошёл в одноэтажном каркасном строении, вплотную пристроенном к кирпичному двухэтажному зданию автосервиса. На момент прибытия первых пожарных из пристроя, где находились два легковых и два грузовых автомобиля, шёл густой черный дым.Пострадавших нет. Звено газодымозащитной службы из здания вынесло газовый баллон.В течение часа продолжалось тушение пожара. Огонь повредил кровлю кирпичного здания на площади 100 квадратных метров, кровлю и стены пристроя на площади 80 квадратных метров, также повреждены автозапчасти.При этом пожарные вывезли из горящего автосервиса девять автомобилей.В 05:48 последствия пожара были ликвидированы.На месте пожара работают дознаватели МЧС. Рассматриваются две основные версии пожара: неосторожное обращение с огнём или поджог, сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области.