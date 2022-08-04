В Иркутской области водитель «Лексуса» погиб, вылетев из салона

Погибшему было 32 года



Днём 3 августа в Зиминском районе Иркутской области погиб 32-летний водитель «Лексуса».



Авария произошла на федеральной автодороге «Сибирь» вблизи деревни Чиркино. Не справившись с управлением, водитель «Лексуса» съехал с проезжей части и опрокинул автомобиль.



- В результате ДТП 32-летний мужчина, находившийся за рулём седана, вылетел из автомашины. Он скончался до приезда скорой медицинской помощи, - сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.



Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

