Погибшему было 32 года
Днём 3 августа в Зиминском районе Иркутской области погиб 32-летний водитель «Лексуса».
Авария произошла на федеральной автодороге «Сибирь» вблизи деревни Чиркино. Не справившись с управлением, водитель «Лексуса» съехал с проезжей части и опрокинул автомобиль.
- В результате ДТП 32-летний мужчина, находившийся за рулём седана, вылетел из автомашины. Он скончался до приезда скорой медицинской помощи, - сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.
Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.
В Иркутской области водитель «Лексуса» погиб, вылетев из салона
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