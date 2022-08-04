В Закаменске не советуют купаться в реке

Вода Модонкуля не соответствует гигиеническим нормам



В Закаменском районе Бурятии, в реке Модонкуль города Закаменск выявлено высокое содержание загрязняющих веществ. Пробы воды брались 1 августа в рамках ежегодного социально-гигиенического мониторинга.



Было установлено превышение предельно-допустимой концентрации по цинку, марганцу и фторидам.



- В связи с этим, убедительно просим вас, не использовать воду для хозяйственных нужд, ограничить доступ детям для купания! – призывает пресс-служба администрации Закаменского района.

