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В Закаменске не советуют купаться в реке

В Закаменске не советуют купаться в реке
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Вода Модонкуля не соответствует гигиеническим нормам

В Закаменском районе Бурятии, в реке Модонкуль города Закаменск выявлено высокое содержание загрязняющих веществ. Пробы воды брались 1 августа в рамках ежегодного социально-гигиенического мониторинга.

Было установлено превышение предельно-допустимой концентрации по цинку, марганцу и фторидам.

- В связи с этим, убедительно просим вас, не использовать воду для хозяйственных нужд, ограничить доступ детям для купания! – призывает пресс-служба администрации Закаменского района.
Закаменск Закаменский район Бурятия река купание питьевая вода загрязнение санитарные нормы

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