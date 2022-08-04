Вода Модонкуля не соответствует гигиеническим нормам
В Закаменском районе Бурятии, в реке Модонкуль города Закаменск выявлено высокое содержание загрязняющих веществ. Пробы воды брались 1 августа в рамках ежегодного социально-гигиенического мониторинга.
Было установлено превышение предельно-допустимой концентрации по цинку, марганцу и фторидам.
- В связи с этим, убедительно просим вас, не использовать воду для хозяйственных нужд, ограничить доступ детям для купания! – призывает пресс-служба администрации Закаменского района.
В Закаменске не советуют купаться в реке
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Мужчина едва не убил возлюбленную в свой день рождения
Оказалось, что вандалу 19 лет
Тело нашли на глубине 1,5 метров
Столкнулись грузовик Volvo и Toyota Ipsum
По словам задержанного, ранее на этой площадке он повздорил с двумя людьми
Посылка пришла из Казахстана
Возбуждено уголовное дело
Женщина вылетела через распахнувшуюся дверь и получила травмы
«Лэнд Крузер», вылетевший на спортивную площадку, сбил человека и врезался в здание
Пожар разгорелся ночью
Наезд произошёл возле ЛВРЗ
Молодые люди, совершившие акт вандализма, объявлены в розыск
Заявление уже подано в полицию
Инцидент произошёл на берегу Уды
Погибшему было 32 года