На юном водителе не было мотошлема
Около 17 часов 3 августа в Улан-Удэ произошло ДТП, в котором пострадал 14-летний подросток. Он ехал на мопеде, хотя ещё не достиг возраста, когда можно садиться за руль.
На улице Бонивура юноша врезался в автомобиль «Тойота Приус» под управлением 42-летнего мужчины.
- В результате ДТП подросток получил травмы различной степени тяжести. Установлено, что несовершеннолетний водитель был без мотошлема, транспортное средство принадлежит его матери, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», 2 августа в Бичуре автомобилист врезался в мопед, на котором ехал 14-летний парень, после чего скрылся с места аварии.
В Улан-Удэ подросток на мопеде своей матери попал в ДТП
Происшествия, Фото:
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