В Бурятии мужчину переехали автомобилем во время драки на Байкале









Ночью 2 августа в Горячинске Прибайкальского района Бурятии отдыхающие на Байкале устроили массовую драку. Видео опубликовали в Telegram-канале «Весь Улан-Удэ». Один из участников драки сел в автомобиль, сбил одного из мужчин, а также переехал его.Очевидец, снявший видео, заявил, что конфликт произошёл якобы из-за ревности между двумя разными отдыхающими компаниями. Однако в МВД по Бурятии эту информацию не подтверждают.Следственно-оперативная группа, выезжавшая на место, предварительно установила, что мужчины отдыхали в одной компании.- Потерпевшего с места происшествия до приезда сотрудников полиции забрала бригада скорой помощи. У него диагностировала множественные ушибы мягких тканей лица и нижних конечностей. После оказания медпомощи он был отпущен. С заявлением в полицию пострадавший не обращался, - сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе МВД по Бурятии.Автомобиль, которым был сбит пострадавший мужчина, полицейские вскоре обнаружили на одной из улиц Горячинска. Личность собственника иномарки установлена.Сейчас полицейские устанавливают причины и обстоятельства происшествия. Проверка по факту инцидента продолжается.